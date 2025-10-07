Milei, de caravana por Mar del Plata: "Es un momento bisagra de la historia argentina"

El presidente Javier Milei desembarcó en Mar del Plata para reforzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La visita, que incluyó una caminata por la calle Güemes y un breve discurso a la militancia, estuvo marcada por las manifestaciones cruzadas entre quienes respaldaron al mandatario y los que se movilizaron para expresar su rechazo.

El recorrido en la ciudad balnearia comenzó cerca del mediodía, cuando Milei participó de la inauguración de la planta de la empresa Lamb Weston en el Parque Industrial General Savio. Luego almorzó en el Hotel Hermitage junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el intendente local, Guillermo Montenegro , y los candidatos bonaerenses Diego Santilli , Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio y Karen Reichardt .

A las 19.20 , el Presidente se trasladó hacia Avellaneda y Güemes, donde lo esperaba una multitud de militantes libertarios que lo recibieron al grito de “¡Presidente, presidente!” y “¡Milei querido, el pueblo está contigo!”. Desde la caja de una camioneta y megáfono en mano, el mandatario saludó a la multitud con su característico “hola a todos”, aunque su voz mostraba las huellas del recital que protagonizó días atrás en Buenos Aires.

El mandarario se subió al techo de una camioneta y se dirigió a sus seguidores hablando a través de un megáfono. “Tenemos que entender si volvemos al modelo de la inflación, de la pobreza, o uno que logró bajarla, y la vamos a eliminar”, arengó el jefe de Estado.

Milei admitió que el camino está siendo difícil

Luego admitió que el recorrido está siendo difícil para la ciudadanía que siente el ajuste. “No desconocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose, por eso les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino y es determinante lo que ocurra este 26 de octubre”, gritó.

“Es un placer enorme volver a estar en esta hermosa ciudad de Mar del Plata. Vengo a pedirles el apoyo a Diego Santilli, Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Tenemos que entender que estamos en un momento bisagra de la historia argentina”, expresó el jefe de Estado ante la militancia, mientras los presentes respondían con aplausos y cánticos.

El Presidente insistió en que las elecciones legislativas serán “determinantes” para consolidar su proyecto político. “Les pido que nos acompañen, porque si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. No volvamos al modelo del 200 por ciento de inflación ni a la pobreza. Hoy tenemos un modelo que bajó la inflación del 300% al 30% y que permitió que millones de argentinos vuelvan a tener comida en sus mesas. Estamos a mitad de camino y tenemos que terminar de cruzar el río”, aseguró.

Mientras el Presidente hablaba, un grupo de manifestantes se concentraba a menos de 100 metros, sobre las esquinas de Alvarado y San Lorenzo, con pancartas que decían “La patria no se vende” y “Los jubilados no somos descartables”. Allí se ubicaron también militantes de partidos de izquierda y movimientos sociales, que entonaron cánticos críticos al gobierno nacional.

Para evitar enfrentamientos, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional desplegaron un amplio operativo de seguridad, con francotiradores apostados en los techos de los edificios cercanos y calles cortadas al tránsito desde temprano. Algunos comercios de la zona bajaron sus persianas por precaución, mientras que las cafeterías aprovecharon el movimiento con ventas “take away”.

Clima tenso sin incidentes

Pese al clima tenso, no se registraron incidentes. La caminata, que se extendió por la calle Avellaneda, tuvo un fuerte tono electoral. “O volvemos al pasado, a la pobreza y a la inflación, o seguimos en este modelo que en menos de diez años nos va a poner mejor que España, en veinte mejor que Alemania y en treinta mejor que Estados Unidos”, arengó Milei ante una multitud que lo vitoreaba.

“Les pido que no aflojen, que sigamos adelante. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyó el Presidente, antes de retirarse entre selfies, cánticos y un fuerte operativo de seguridad que escoltó a la comitiva oficial hasta el hotel.

La visita a la ciudad balnearia formó parte de la gira bonaerense del mandatario para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza, en un tramo decisivo de la campaña. En su entorno destacaron que “la prioridad es consolidar la mayoría legislativa para sostener las reformas estructurales que el Gobierno impulsa desde su llegada al poder”.