Caso Espert: el Gobierno pidió a la Justicia la reimpresión de las boletas en provincia

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) presentó este lunes ante la Justicia el pedido para reimprimir la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará el domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas.

En el mismo escrito ante el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla , oficializó la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional y solicitó su reemplazo en el primer puesto de la boleta por Diego Santilli .

Ahora la decisión recayó en Ramos Padilla, quien deberá hacer un doble pronunciamiento. El punto del reemplazo Espert por Santilli es probable que encuentre buen puerto. Pero habilitar que se reimpriman las boletas para un padrón de casi 14 millones de personas que están habilitadas para ir a las urnas es mucho más complejo. Demanda una inversión de alrededor de 12.000 millones de dólares .

“En virtud de estas sustituciones (el cambio de Santilli por Espert), y a los fines de preservar la claridad y transparencia del proceso electoral, solicitamos, además, la impresión de la Boleta Única Papel (BUP) con la nómina actualizada, conforme la nueva integración aprobada”, dice parte del escrito libertario.

Si se decide dar este paso, desde el Gobierno aseguraron que la fuerza libertaria se hará cargo del costo total. “Tendrá que ver el juez cómo se procede. Si el juez dice que tiene que pagarlo LLA, tendrá que pagarlo LLA”, reconoció Guillermo Francos, mientras que remarcó que el partido no cuenta con el dinero necesario, pero, en caso de tener que desembolsar la suma, lo harán a través de “apoyos y donaciones”.

La reimpresión de la Boleta Única Papel y la oposición

Según fuentes judiciales, las boletas ya están casi todas impresas y solo restan algunas pocas que debieron reimprimirse porque tenían errores, como alguna mancha que afectaba a un partido. Por eso es complejo que se avance con la reimpresión. Y además teniendo en cuenta que la papeleta ya no es de una sola fuerza política, sino de todas, por lo que los representantes de todos los partidos deberán opinar en una audiencia y después la Justicia decidir.

Frente a este panorama, el peronismo bonaerense salió a castigar al Gobierno por los costos y habló de una cifra en torno a los 15.000 millones de pesos. El cálculo equivale, según el espacio, a 37.845 jubilaciones mínimas, 10 mil salarios docentes o el presupuesto necesario para construir dos campus universitarios. "Es el equivalente a 20.000 tratamientos anuales para personas con discapacidad o un año completo de transporte adaptado en todo el país", remarcaron.

Quien sí ya realizó una presentación ante la Justicia Electoral es Unión Federal, que lleva de primer candidato a diputado a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Pidió que no se reimprima la Boleta Única Papel (BUP) y que se respete el corrimiento en la lista y quede como cabeza de la lista la segunda, Karen Reichardt.

Este último es el otro punto en discusión. El decreto 171/2019, que regula la paridad de género en las listas electorales, dispone que si un candidato renuncia, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en el orden. Es por eso que Santilli sería el primero.

Sin embargo, algunos expertos judiciales sostienen que este artículo fue pensado principalmente para garantizar la paridad de género cuando la cabeza de lista es mujer. Por eso todo dependerá del criterio que adopte la Justicia electoral. (DIB)