jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 13:50

Karen Reichardt, la cabeza de la lista libertaria no se podrá votar a sí misma

La exmodelo que quedó primera en la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires tiene domicilio en capital federal.

Por Agencia DIB
Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1) &nbsp;

Diego Santilli junto a Javier Milei. 

Las boletas que se usarán en las elecciones. 

Sin embargo, la apuesta libertaria para el territorio bonaerense tendrá que hacer campaña, pedir que la voten pero ella no podrá marcar su nombre en la lista de la Boleta Única Papel. Es que el padrón definitivo revela que Reichardt no vota en la provincia que reasentará, sino en la Ciudad de Buenos Aires.

Es por ello que durante las elecciones del domingo 26 de octubre, la mujer que debutó en la televisión gracias NotiDormi, el programa conducido por Raúl Portal en lo que entonces era ATC, deberá emitir su sufragio en una escuela ubicada en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Si bien no es el primer caso, llama la atención porque es la cabeza de la lista de La Libertad Avanza. De hecho, en las elecciones de mayo en Buenos Aires, la primera y el segundo candidato de la lista del PRO, Silvia Lospennato y Hernán Lombardi, no se pudieron votar a sí mismo porque tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires y no aparecían en los padrones porteños. (DIB)

