Macri decretó la prioridad de los porteños en los hospitales y apuntó a Kicillof: "la incompetencia del otro lado"

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri , firmó finalmente hoy un decreto para darle prioridad a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma en el acceso a los servicios públicos , especialmente a los hospitales, una medida que apunta a reducir el impacto del uso de esos recursos por parte de habitantes del Conurbano, que los utilizan en su enorme mayoría mientras trabajan en ese distrito.

“Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó. Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS”, Comunicó Macri en sus redes sociales. Agregó que “Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio. Esto también es ordenar y cuidar”.

El jefe de gobierno porteño había anunciado días atrás la medida y ahora la concretó, con un mensaje que evidencia la intención política: apuntó a la gestión de Axel Kicillof como “incompetente”, luego de varios cruces entre ambos gobierno por la cuestión de la atención en los hospitales porteños a los que sucedió, en el último mes, una controversia por las personas en situación de calle.

La medida de Macri medida fija como criterio que las personas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan prioridad en la asignación de turnos, cupos y prestaciones en todos los servicios de la administración pública local. Según el texto, esto incluye tanto áreas centralizadas como descentralizadas del Estado porteño, cada una de las cuales lo aplicará de acuerdo a las características del servicio específico en cuestión.

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El planteo generó reparos de algunos especialistas, debido a que una restricción de acceso a un servicio sanitario de esa naturaleza podría violar preceptos constitucionales sobre discriminación. Desde el gobierno bonaerense, en tanto, evitaron responder, aunque informalmente señalaron que Macri repitió varias veces este anuncio sin llevarlo realmente a la práctica.

De acuerdo a las estadísticas usualmente aceptadas, unos tres millones de personas ingresan diariamente a la Ciudad Autónoma, la enorme mayoría desde distritos del Conurbano. De ese total, que casi duplica la población estable, también son mayoría quienes lo hacen para trabajar, lo que ha valido señalamientos de que usan los servicios públicos pero a la vez contribuyen a generar el movimiento económico que los financian.

Una relación tensa

Hace diez días, Macri -que hasta 2023 fue intendente de Vicente López, en el norte del Conurbano- desató otra polémica al reclamarle a Axel Kicillof el pago de una deuda por la asistencia a las personas en situación de calle en la CABA: le reclamó al gobernador una compensación de$ 27.000 millones bajo el argumento de que la mayoría de esas personas llegó a dormir a las calles de la CABA desde el Conurbano. El reclamo fue rechazado por Kicillof.

Macri y Kicillof se vienen cruzando desde hace tiempo. Uno de los episodios se desató cuando el jefe de Gobierno se manifestó preocupado por la “conurbanización” de la Ciudad, lo que le generó una respuesta dura del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. También hubo polémica en torno a la seguridad, y varias escaladas previas referidas a la atención en los hospitales.

Fuente: Agencia DIB.