martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 18:22

Macri chicaneó a Kicillof con la "conurbanización" de CABA y Alonso lo cruzó duro: "sea serio"

Macri volvió a identificar al conurbano con el delito. Y dijo que "no es el estilo de vida de los porteños". Alonso le pidió "un poco de dignidad".

Por Agencia DIB
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. (Gobernación)

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. (Gobernación)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró hoy que no permitirá que la Ciudad Autónoma “se conurbanice ” en una referencia a la supuesta vía libre del gobierno de Axel Kicillof para tomar propiedades, por lo que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le salió al cruce: “sea serio” -le pidió “y tenga un poco de dignidad”.

Más noticias
La senadora Patricia Bullrich.

Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
El edificio del Ministerio de Economía provincial, en La Plata. 

Provincia resignó $80.000 millones en enero por la caída de la coparticipación nacional

Alonso compartió en sus redes una intervención de Macri en la que volvió a identificar modalidades delictuales como la usurpación de propiedades y tareas como la de los “trapitos” con “lo peor del Conurbano”, al tiempo que aseguró que ese “no es el estilo de vida que le gusta vivir a los porteños ”, por lo que no va a permitir “que se naturalice” en la ciudad.

El ministro de Seguridad cuestionó el enfoque del jefe de Gobierno sobre ataques a policías porteño en el Conurbano: “Si usted cree que los delitos contra policías de la Ciudad que viven en la Provincia forman parte de un crimen organizado en su contra, denúncielo ante la Justicia, donde corresponde”, dijo Alonso.

“No intente aleccionar a nadie cuando, desde que asumió, no pudo resolver lo grave, como el crecimiento del delito y la violencia, ni siquiera lo básico: los olores nauseabundos que convirtieron a una de las ciudades más lindas del mundo en un lugar prácticamente intransitable”, explicó Alonso.

No intente aleccionar a nadie cuando, desde que asumió, no pudo resolver lo grave, como el crecimiento del delito y la violencia, ni siquiera lo básico: los olores nauseabundos que convirtieron a una de las ciudades más lindas del mundo en un lugar prácticamente intransitable. No intente aleccionar a nadie cuando, desde que asumió, no pudo resolver lo grave, como el crecimiento del delito y la violencia, ni siquiera lo básico: los olores nauseabundos que convirtieron a una de las ciudades más lindas del mundo en un lugar prácticamente intransitable.

El ministro bonaerense le recordó al jefe de Gobierno que “la Ciudad de Buenos Aires tiene, desde hace 70 años, una población estable de alrededor de 3 millones de habitantes y el presupuesto per cápita más alto del país. Con semejante previsibilidad y recursos, no puede explicar que bandas criminales se instalen en su Ciudad con total impunidad y cometan atrocidades, como ocurrió el año pasado en Florencio Varela”.

En ese marco, Alonso le pidió a Macri que “Sea serio. Y tenga un poco de dignidad”.

Por: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"

Provincia resignó $80.000 millones en enero por la caída de la coparticipación nacional

El gobierno echó a delegados de Garrahan tras un conflicto gremial por descuentos salariales

Milei avanza con el sable de San Martín, en medio de renuncias y planteos judiciales

Kicillof reúne a intendentes del MDF y acelera definiciones sobre el futuro del PJ bonaerense

Tras diez meses internado, Pablo Grillo volvió a su casa

Escándalo en la Legislatura: prisión preventiva para los detenidos por abuso sexual en el Senado

La salida de Marco Lavagna del Indec: lo reemplaza su número 2 y por ahora no habrá cambio de metodología

Comienza una semana decisiva en el Congreso con la reforma laboral en el centro del debate

Incendios en la Patagonia: Kicillof envió un grupo de brigadistas y equipamiento para combatir el fuego

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Milei saluda a miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el día de su aniversario. 

Milei avanza con el sable de San Martín, en medio de renuncias y planteos judiciales

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La senadora Patricia Bullrich.

Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"