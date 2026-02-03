Macri chicaneó a Kicillof con la "conurbanización" de CABA y Alonso lo cruzó duro: "sea serio"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , aseguró hoy que no permitirá que la Ciudad Autónoma “ se conurbanice ” en una referencia a la supuesta vía libre del gobierno de Axel Kicillof para tomar propiedades, por lo que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le salió al cruce: “sea serio” -le pidió “y tenga un poco de dignidad”.

Alonso compartió en sus redes una intervención de Macri en la que volvió a identificar modalidades delictuales como la usurpación de propiedades y tareas como la de los “trapitos” con “lo peor del Conurbano”, al tiempo que aseguró que ese “ no es el estilo de vida que le gusta vivir a los porteños ”, por lo que no va a permitir “que se naturalice” en la ciudad.

El ministro de Seguridad cuestionó el enfoque del jefe de Gobierno sobre ataques a policías porteño en el Conurbano: “Si usted cree que los delitos contra policías de la Ciudad que viven en la Provincia forman parte de un crimen organizado en su contra , denúncielo ante la Justicia, donde corresponde”, dijo Alonso.

“No intente aleccionar a nadie cuando, desde que asumió, no pudo resolver lo grave, como el crecimiento del delito y la violencia, ni siquiera lo básico: los olores nauseabundos que convirtieron a una de las ciudades más lindas del mundo en un lugar prácticamente intransitable”, explicó Alonso.

El ministro bonaerense le recordó al jefe de Gobierno que “la Ciudad de Buenos Aires tiene, desde hace 70 años, una población estable de alrededor de 3 millones de habitantes y el presupuesto per cápita más alto del país. Con semejante previsibilidad y recursos, no puede explicar que bandas criminales se instalen en su Ciudad con total impunidad y cometan atrocidades, como ocurrió el año pasado en Florencio Varela”.

En ese marco, Alonso le pidió a Macri que “Sea serio. Y tenga un poco de dignidad”.

