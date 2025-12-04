Con la ley asegurada, Axel Kicillof ya se enfoca en la siguiente batalla por el endeudamiento

Con un apoyo importante de sectores de la oposición, a la que debió hacerle concesiones importantes. Axel Kicillof consiguió su objetivo central de los últimos meses: tener aprobada una ley que le permite tomar deuda por 3.680 millones de dólares para evitar un cimbronazo financiero que hubiese complicado seriamente su gestión, y a la vez pavimentar un camino más autónomo hacia 2027. Pero el objetivo está cumplido solo a medias: ahora el gobernador deberá pulsear con el Gobierno nacional para que le convalide la operación porque su garantía última siempre es la coparticipación .

Kicillof estuvo en la ronda de las Madres en Plaza de Mayo en el día del cumpleaños de Hebe de Bonafini

El texto que finalmente se aprobó establece un deslinde clave: en los primeros capítulos establece el OK para endeudarse por 3035 millones para reciclar deuda, mientras que otros 650 millones son financiar a organismos descentralizados. Para el primer tramo, Kicillof necesita la autorización del gobierno nacional, que en lo formal estará en manos de Luis Caputo. Es la batalla que tal vez se avecine, si se tiene en cuenta que el ministro del Interior, Diego Santilli, ni siquiera incluye al mandatario bonaerenses es sus conversaciones con gobernadores.

El presidente Javier Milei dio hoy una pista. “Kirchnerismo de Manual. Excelente Agustín Romo poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA”, escribió en X, al compartir la intervención del presidente del bloque libertario de Diputados en la sesión en que se aprobó el endeudamiento. Allí, Romo escribió que Kicillof “subastó el banco provincia” para conseguir el apoyo para “financiar su campaña presidencial”. Concluyó: “por supuesto le votamos en contra”.

Kirchnerismo de Manual. Excelente Agustín Romo poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA Kirchnerismo de Manual. Excelente Agustín Romo poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1996574397679763664?s=20&partner=&hide_thread=false KIRCHNERISMO DE MANUAL

Excelente @agustinromm poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA.

Fin. https://t.co/0ZbxsIkzU4 — Javier Milei (@JMilei) December 4, 2025

En el gobierno provincial por supuesto dicen que el financiamiento es esencial para sostener la gestión en áreas clave como salud, seguridad o infraestructura. Y para ayudar a los municipios, algunos con números tan apretados que evalúan pagar el medio aguinaldo en cuotas. Es un primer argumento que suman cuando afirman que creen que hay poco margen para que Milei traba la operación de financiamiento: “a nadie le conviene más tensión social en el conurbano”, describen.

A la vez, 15 provincias y la CABA fueron autorizadas a salir a los mercados en los últimos meses: “¿con qué argumento negarle el mismo paso a la PBA?”, especulan.

La trama detrás de voto

El capítulo más controversial de la intrincadísima negociación por el endeudamiento, que solo se resolvió de madrugada, fue la ampliación del directorio del Banco Provincia, cinco nuevos cargos que obligaron a votar una ley aparte para reformar la Carta Orgánica de la entidad, con un objetivo claro: hacer espacio a radicales y amarillos de PRO que junto a representantes de La Cámpora, el massismo y el sigiloso pero activo Martín Insaurralde votaron la deuda.

Casi todos negociaron lo suyo para que Kicillof obtenga, por un voto, los dos tercios necesarios. Del PRO (solo se abstuvo de acompañar un tramo del endeudamiento) respaldaron Cristian Ritondo, Diego Santilli y Néstor Grindetti, que obtuvieron sillas para los suyos en el Banco y posiciones de poder en Diputados. También los dos sectores en pugna del radicalismo -Martín Lousteau y Diego Garciarena-, la CC de Lilita Carrió y las diversas variantes del bloque que oscilan entre al apoyo y la crítica a Kicillof, como Nuevos Aires y Unión y Libertad.

De hecho, solo votaron en contra los dos representantes del PTS-Frente de Izquierda y la totalidad de los libertarios puros de La Libertad Avanza, aunque en este caso hay que marcar una ausencia que levantó suspicacias: la de Ramón “Nene” Vera, el diputado enrolado en el sector que responde al diputado nacional Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en la provincia. Esa ausencia, junto a la de una diputada de PRO también contribuyó a que el peronismo obtenga la mayoría necesaria, que en la cámara baja fue de un voto.

El apoyo de PRO disparó un cruce duro con los libertarios: tanto Pareja como Florencia Arietto apuntaron duro contra los amarillos, pero la senadora los mencionó con nombre y apellido y recuento de cargos “cobrados”- por lo que la alianza electoral entre ambos sectores quedó en terapia intensiva. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, aprovechó para montar un episodio inusual en el recinto, con alto rendimiento político: les reprochó la jugada a sus ex compañeros de PRO y quedó con alto perfil para arrancar su mandato, tal vez con un bloque más numeroso.

Por supuesto, Kicillof, que no quería negociar los puestos del Bapro, se cuidó de mantener en ese directorio, clave para la gestión, una mayoría de nombres que le responden: cuatro. Cedió a La Cámpora, el massismo y el sigiloso pero activo Martín Insaurralde, tres asientos titulares y otros en el flamante consejo consultivo creado para terminar de aceitar la negociación cuando parecía que volvía a fracasar.

Los intendentes también se llevaron lo suy o: al menos 250 mil millones de pesos en un fondo atado al endeudamiento provincial (8% de la porción de 3035 millones de dólares de esas operaciones) garantizado que se puede extender a 350 mil millones, un perdón de deudas para por el Covid y un nuevo mecanismo para estabilizar la coparticipación. En este capítulo también hubo tironeos hasta último momento.