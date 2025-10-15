miércoles 15 de octubre de 2025
15 de octubre de 2025 - 08:35

LLA esconde a Espert: "Para votar al colorado, marcás al pelado"

El spot de La Libertad Avanza es protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt. Evitan nombrar al diputado que se bajó.

Por Agencia DIB
Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1) &nbsp;

Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1)

 

Más noticias
Finalmente José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tras el escándalo por sus vínculos a un empresario investigado por narcotráfico.

La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y Espert aparecerá en la boleta de LLA
Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1)  

Karen Reichardt, la cabeza de la lista libertaria no se podrá votar a sí misma

En un video publicado por la cuenta oficial libertaria en la red social X, y sin mencionar al excandidato, que declinó su postulación luego de las acusaciones por haber recibido pagos de Fred Machado, acusado de vínculos narcos, el dirigente del Pro detalla junto a Karen Reichardt los pasos a seguir con la Boleta Única de Papel (BUP) para quienes desean votar a la lista que el oficialismo nacional presenta en territorio bonaerense.

"Para votar al colorado, marcá al pelado", dice en el video que comparten ambos dirigentes y en el que cuenta que en la tira libertaria de la papeleta va aparecer una imagen de la candidata junto con la de alguien que no ya no forma parte de ese listado. La referencia fue para Espert, pero no lo mencionaron con nombre y apellido.

"En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción. Con la columna violeta y el águila vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza, y a mí", explica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1978254018997559676&partner=&hide_thread=false

En el mismo mensaje, ambos recuerdan que en estas elecciones se decide si continúa "el cambio que empezó junto al presidente Javier Milei" o su hay una vuelta "al pasado". "En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede", agregan.

El video de campaña salió a la luz un día después de que la CNE rechazara el pedido del partido oficialista para reimprimir las boletas ante los cambios originados por la salida de Espert.

Frente a la polémica generada y, luego de que fuera aceptada su renuncia, LLA batalló y consiguió que Santilli sea su reemplazante en la lista. Y si bien la Cámara Electoral accedió a ese pedido, no corrió la misma suerte el pedido para que se vuelvan a imprimir las boletas y lograr así que el nombre de Espert desaparezca de la BUP. (DIB)

Temas
Ver más

La Junta Electoral rechazó el pedido de reimpresión y Espert aparecerá en la boleta de LLA

Karen Reichardt, la cabeza de la lista libertaria no se podrá votar a sí misma

El Gobierno apuesta a que la Cámara Electoral autorice el cambio de Espert por Santilli en las boletas

La Junta Electoral debatió en audiencia si reimprime las boletas sin la cara de Espert: costo y tiempos de reparto

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia

La Junta Electoral recibirá el miércoles a LLA para definir si reimprimen las boletas

La Libertad Avanza busca pagar el costo de reimpresión de boletas

El Gobierno admite que el caso Espert generó un daño en la campaña libertaria

El juez Alejo Ramos Padilla debe decidir si se reimprimen las boletas

Ley Electoral: el motivo legal por el que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un ejemplo de la Boleta Única Papel. 

Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Lanzan “Redes que Salvan Vidas”, una iniciativa para mejorar la atención de los infartos.

Lanzan "Redes que Salvan Vidas", una iniciativa para mejorar la atención de los infartos

Por  Agencia DIB