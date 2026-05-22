La Rural tomó el gesto pero advierte: "Las retenciones tienen que ser cero"

Luego que Javier Milei anunciara una baja de retenciones en las exportaciones de diversos productos del campo, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino , se mostró sorprendido por el gesto oficial, pero advirtió: "Apuntamos a que las retenciones sean cero".

La Defensoría del Pueblo advirtió por el impacto de la reducción de la Zona Fría y pidió no aprobarla

" No lo esperábamos , siempre mostramos los resultados y son muy receptivos en el Gobierno, pero no lo esperábamos”, dijo Pino, tras la baja de retenciones para el trigo y la cebada, de 7,5 a 5,5%, a partir de junio, y una reducción progresiva de los derechos de exportación a la soja desde enero del año que viene.

Hasta ahora, la soja tributa por retenciones un 24%; sus subproductos, como la harina y el aceite, 22,5%; el maíz y el sorgo, 8,5%; el trigo y la cebada, 7,5%; y el girasol, 4,5%.

Al explicar el efecto de dos puntos menos de retenciones, Pino estimó que, en trigo, la mejora ronda los “veinte, veintipico de dólares en función de los productores” , aunque aclaró que los números son provisorios y dependen de cada cultivo.

El dirigente también contextualizó la situación productiva: “Los números que se venían viendo ahora que estamos sembrando trigo y cebada eran muy finos. Si bien el trigo tuvo un aumento en estos últimos días… venimos trabajando con aumento de costos, como todos los argentinos, aumento de combustible, urea”.

En declaraciones al canal A 24, Pino analizó el escenario de inversión en el campo argentino. Expresó que no alcanza con la tenencia de tierras, sino que se requiere capital y acceso al crédito. “Te regalo un campo en la mejor zona que vos quieras. Pero te limito a: no te doy crédito. Vos no sos un tipo de plata, no tenés capital propio y no lo podés alquilar. Ponete a trabajar. No vas a poder hacer nada”, ilustró.

Detalló que implantar una hectárea de soja cuesta alrededor de 400 dólares, mientras que para maíz la inversión asciende a 800 o 900 dólares por hectárea, además de gastos en infraestructura como alambrados y corrales.

El dirigente también mencionó que no se trata solo de bajar impuestos al campo, sino que el sector necesita apoyos de otro tipo. "Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino", acotó.

Fuente: Agencia DIB