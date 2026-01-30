viernes 30 de enero de 2026
30 de enero de 2026 - 16:57

La pulseada por el PJ: Máximo propone a Axel como presidente: ¿qué responden desde el MDF?

El lider de La Campora deslizó la iniciativa a sus coroneles, pero no la oficializó ni habló con el gobernador.

Diarios Bonaerenses | Andrés Lavaselli
Por Andrés Lavaselli
Axel Kicillof y Máximo Kirchner.&nbsp;

Axel Kicillof y Máximo Kirchner. 

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, propone que Axel Kicillof asuma al frente del PJ bonaerense, como prenda de unidad para evitar las elecciones internas previstas para el 15 de marzo, pero con cierre de listas la semana próxima. Pero por ahora, el gobernador no conforma ni descarta nada: desde su entorno se limitan a señalar que el partido debe estar conducido con alguien alineado con sus políticas.

Máximo hizo transcender su idea anoche, luego de un día cargado de novedades en la tensa disputa para dirimir quien lo sucederá en el cargo. La principal fue que una de sus aliadas más estrechas, Florencia Saintout, que a la vez integra el gabinete de Kicillof, lo propuso a él para un mandato má s. La declaración elevó la tensión porque el líder de La Cámpora es una opción que explícitamente vera el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del gobernador.

Pero enseguida Kirchner se desmarcó. “Máximo le dijo a su entorno que para salir de la discusión respecto al PJ bonaerense y terminar con los idas y vueltas y en pos de fortalecer la unidad”, el presidente tiene que ser Kicillof, sintetizaron a DIB fuentes de la conducción camporista. Hay una línea de la argumentación que es relevante: “tuvo en cuenta lo que viene saliendo -en los medios- sobre que el MDF pide que sea “alguien cercano al gobernador”, precisaron.

El argumento resonó del otro lado: Kicillof se venía mostrando alejado de la posibilidad de subirse personalmente a la pelea por el PJ, pero ahora en su entorno enfatizan que la línea sigue siendo que el preisdente del partido sea alguien que acompañe al gobierno provincial. “Como pasa en cada provincia donde gobierna el peronismo”, dijo alquien del primer anillo en torno a Kicillof. “Tal como sucede con los gobernadores en otras provincias”, había dicho Kirchner anoche.

Según pudo reconstruir DIB, por ahora no hubo contactos directos entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. De hecho, en el MDF aseguran que no cambió gran cosa y rebajan la intervención del líder de La Campora a “trascendido mediático". No hubo tampoco ninguna propuesta formal a través de ningún resorte institucional del partido. Kirchner, que presumiblemente actuó con el respaldo de su madre, la expresidenta Cristina Fernández, tampoco habló en público sobre el tema.

Ayer, unas horas después de las declaraciones de Saintout, Kicillof se reunión con algunos de los intendentes más importantes del MDF. De ese encuentro salió una ratificación del respaldo a la vice, Verónica Magario, como una de las posibles candidatas, pero también se habló de la posibilidad de que Julio Alak, el intendente de La Plata, fuese una prenda de unidad, ya que está en el MDF pero mantiene diálogo abierto con Cristina y Máximo.

Tal como contó DIB, la opción Kicillof estuvo sobre la mesa. Pero aparecía como una lejana, sobre todo en base a lo que hasta ahora había dicho el entorno del gobernador. ¿Cambió eso en las últimas horas? El MDF por ahora se mantiene en un silencio de radio generalizado. Y las fuentes del entorno del gobernador que hablaron con este medio fueron cautas y enfatizaron la cuestión del lineamiento. De todos modos, DIB pudo saber que hay deliveración interna y matices siempre dentro del esquema general de reclamar una conducción alineada con la provincia.

Aunque no se habían puesto de acuerdo hasta ahora, en ambos campamentos venían enfatizando la inconveniencia de realizar una interna ahora que podía dejar muchos heridos y que parece a contrapelo del clima social, aunque sectores duros de uno y otro lado querían dar la pelea para acelerar una definición definitiva por el liderazgo.

Fuente: Agencia DIB.

