Diputados libertarios presionan con un pedido de informes sobre los hospitales que Milei analiza privatizar

El bloque de Diputados de La Libertad Avanza pidió al gobierno de Axel Kicillof precisiones sobre la situación financiera de los hospitales bonaerenses , en medio de la tensión por la posibilidad de que cinco de ellos, que la Provincia cogestiona con Nación, sean privatizados o entregados a un sistema de gerenciamiento.

Los diputados libertarios presentaron un pedido de informes para que, en un plazo de 30 días, los ministerios de Salud y Economía informen en monto total de la deuda de la provincia con Nación por los hospitales del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), que gestionan de forma compartida.

Se trata de los hospitales respecto de los cuales, el ministro de Salud, Mario Lugones, estudia un esquema de privatización o gerenciamiento privado: el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner.

Los diputados libertarios tocaron un punto sensible en el pedido de informes: en diciembre, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había denunciado que esa deuda es de $5087.064, pero fuentes del ministerio de Salud lo rechazaron de plano. “Puede quedar un pequeño remanente por el sistema de pagos, pero nada más”, dijeron, ante la consulta de DIB.

¿Cómo se gestionan los hospitales SAMID?

Los hospitales tienen un sistema de financiamiento mixto, en el cual la mayor parte de la carga recaer en Nación (paga el 80% del hospital de Cañuelas y el 70% de ,los restantes)-, que también gestiona el día a día a través de los equipos directivos más allá de que en los consejos de administración hay representantes de ambas jurisdicciones.

En ese contexto, la indagación por la deuda encendió alarmas en sectores gremiales consultados por DIB, porque suponen que detrás puede estar la intención de justificar la privatización en la situación financiera de los nosocomios.

El gobierno nacional viene avanzando con la reformulación del sistema SAMIC. El año pasado, prohibió, vía decreto, la posibilidad de crear nuevos hospitales con este modelo de gestión, bajo el argumento de profundizar la descentralización del sistema sanitario hacia las provincias.

Fuente: Agencia DIB.