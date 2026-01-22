jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 17:46

Diputados libertarios presionan con un pedido de informes sobre los hospitales que Milei analiza privatizar

El bloque de libertarios de LLA quiere precisiones sobre la deuda de Provincia con Nación por el funcionamiento de esos nosocomios.

El hospital Cuenta Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas.&nbsp;

El hospital Cuenta Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas. 

El bloque de Diputados de La Libertad Avanza pidió al gobierno de Axel Kicillof precisiones sobre la situación financiera de los hospitales bonaerenses, en medio de la tensión por la posibilidad de que cinco de ellos, que la Provincia cogestiona con Nación, sean privatizados o entregados a un sistema de gerenciamiento.

Más noticias
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

Caída del salario de docentes universitarios: deberían subir 65% para recuperar lo perdido con Milei
El fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc. 

Paul Starc, un hombre de Caputo con pasado negro en Provincia, renunció  a un puesto clave en la Justicia

Los diputados libertarios presentaron un pedido de informes para que, en un plazo de 30 días, los ministerios de Salud y Economía informen en monto total de la deuda de la provincia con Nación por los hospitales del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), que gestionan de forma compartida.

Se trata de los hospitales respecto de los cuales, el ministro de Salud, Mario Lugones, estudia un esquema de privatización o gerenciamiento privado: el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner.

Los diputados libertarios tocaron un punto sensible en el pedido de informes: en diciembre, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había denunciado que esa deuda es de $5087.064, pero fuentes del ministerio de Salud lo rechazaron de plano. “Puede quedar un pequeño remanente por el sistema de pagos, pero nada más”, dijeron, ante la consulta de DIB.

¿Cómo se gestionan los hospitales SAMID?

Los hospitales tienen un sistema de financiamiento mixto, en el cual la mayor parte de la carga recaer en Nación (paga el 80% del hospital de Cañuelas y el 70% de ,los restantes)-, que también gestiona el día a día a través de los equipos directivos más allá de que en los consejos de administración hay representantes de ambas jurisdicciones.

En ese contexto, la indagación por la deuda encendió alarmas en sectores gremiales consultados por DIB, porque suponen que detrás puede estar la intención de justificar la privatización en la situación financiera de los nosocomios.

El gobierno nacional viene avanzando con la reformulación del sistema SAMIC. El año pasado, prohibió, vía decreto, la posibilidad de crear nuevos hospitales con este modelo de gestión, bajo el argumento de profundizar la descentralización del sistema sanitario hacia las provincias.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Caída del salario de docentes universitarios: deberían subir 65% para recuperar lo perdido con Milei

Paul Starc, un hombre de Caputo con pasado negro en Provincia, renunció  a un puesto clave en la Justicia

Oficializaron a Susana González al frente del Puerto La Plata

Milei firmó en Davos el Consejo de la Paz, impulsado por Trump para la Franja de Gaza

Gobierno: renunció el secretario de Transporte, que había asumido en mayo del año pasado

Escándalo en la Legislatura: amplían las imputaciones a los detenidos por abuso sexual

Los judiciales aceptaron "en disconformidad" el aumento salarial del 4,5%

"Violación de los deberes de funcionario público": excombatientes denuncian penalmente a Javier Milei

Denuncian a La Libertad Avanza en Tres Arroyos: piden que se investigue si usó datos de personas con discapacidad

El jefe de los diputados libertarios llamó "provincia nuestra" a Uruguay y sugirió una anexión a lo Trump

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei firmó el acta de incorporación de Argentina al Consejo de la Paz.

Milei firmó en Davos el Consejo de la Paz, impulsado por Trump para la Franja de Gaza

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El hombre, de 79 años, cayó sobre el techo del Hotel Trébol, y se alojaba en un edificio lindero. 

Tragedia en Mar del Plata: un turista cayó de un octavo piso y no descartan un problema de salud mental