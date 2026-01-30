La salud de Bastián Jeréz: "dD a poco le están quitando el respirador"

Bastián Jeréz ha dado un paso adelante en su recuperación. El mensaje en Instagram de la mamá de Bastián.

A casi 20 días del accidente en la zona de la Frontera en Pinamar en el que sufrió graves lesiones, la salud de Bastián Jeréz parece dar señales de mejoría. El chico de 8 años que está internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata no tiene la necesidad de estar permanentemente con un respirador.

La recuperación en Mar del Plata Así lo comunicó este viernes por sus redes sociales Macarena Collantes, la mamá de Bastián:

“Parte de ayer: están quitando de a poco el respirador. Ayer estuvo desde la mañana hasta la tarde sin él. Luego por la noche lo volvieron a conectar para que descansara un poco”, iSos increible Basti, todos los días nos demostrás lo increíble que sos. Sigamos orando y pidiendo por él, por su cabecita y cada parte de su cuerpo”.

Poco después, en declaraciones a LN+, Collantes amplió esa información: “Decir que está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse para mí es una alegría enorme”, expresó para agregar que ya se está evaluando un traslado a Buenos Aires.

macarena-collantes-difundio-detalles-sobre-el-ERYIDXTIWZCYJNPIHE4IJQKG4Q El choque en Pinamar Cabe recordar que desde el lunes 12 de enero, cuando el UTV en que viajaba Bastián junto a su padre y otras tres personas chocó de frente contra una pick up, la salud del chico pendió de un hilo. Primero fue tratado en el hospital de Pinamar, para luego ser llevado a Mar del Plata. Si bien desde el sábado pasado no hubo partes médicos del Hospital Interzonal, saber que ya no precisa del respirador las 24 horas es la mejor noticia. Fuente Agencia DIB

