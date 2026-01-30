viernes 30 de enero de 2026
30 de enero de 2026 - 18:10

Barigüí: en Junín usan drones para combatir a la "mosca que muerde"

El municipio de Junín aplica BTI -una bacteria que ataca a las larvas del barigüí pero no afecta a la población ictícola- usando drones.

Por Agencia DIB
Un dron sobrevuela un curso de agua en Junín para combatir las larvas del barigüí.

Un dron sobrevuela un curso de agua en Junín para combatir las larvas del barigüí.

La Verdad
barigui-drones- rs
El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos, o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas.

El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos, o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas.

El barigüí, esa mosquita que no pica sino que muerde, es uno de los flagelos del verano en localidades con espejos de agua, como Junín. Para combatirlo, el gobierno municipal puso en marcha un plan para aplicar larvicidas por medio de drones en las áreas con mayor proliferación, como el río Salado y las lagunas de Gómez y El Carpincho.

Más noticias
Los controles en una laguna. (Grupo La Verdad)

Junín: buscan controlar al barigüí, la mosca que muerde
El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos, o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas.

Cuidado con "la mosquita que muerde" del Salado, el temido barigüí

La incorporación de esta nueva metodología de aplicación de BTI -una bacteria que mata a las larvas sin afectar a los peces- con drones es un complemento a las tareas manuales que se realizan con botes, informó La Verdad, de Junín.

barigui-drones- rs

El tan temida barigüí

A diferencia del mosquito, el barigüí no "pica", sino que muerde. Tiene un aparato bucal tipo sierra con el que corta la piel para succionar sangre. Por eso, su picadura duele en el momento y suele dejar una roncha roja con un punto de sangre en el centro que pica intensamente durante días.

Se reproduce en aguas corrientes y oxigenadas (arroyos, canales y ríos). Las larvas se pegan a las piedras o plantas acuáticas. Por eso es tan común en pueblos con arroyos cercanos. Son más activos en el crepúsculo (amanecer y atardecer) y en días de mucha humedad o antes de una tormenta.

barigui
El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos, o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas.

El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos, o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas.

Si uno fue mordido por el barigüí, no hay que rascarse porque la mordedura se infecta con mucha facilidad. Se recomienda lavar la zona con agua y jabón, y bajar la inflamación con hielo. Si persiste el dolor hay que consultar a un médico.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Junín: buscan controlar al barigüí, la mosca que muerde

Cuidado con "la mosquita que muerde" del Salado, el temido barigüí

Cómo prevenir los ataques del barigüí, la mosca negra que ya llegó al AMBA

Gripe: advierten que están aumentando los casos de gripe en menores de 10 años y mayores de 60

La salud de Bastián Jeréz: "dD a poco le están quitando el respirador"

Ian Moche pidió que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad y que la sociedad sea más empática

Miramar: dos adolescentes bajaron a la playa a ver el amanecer y un hombre los atacó y violó a la chica

Balcarce: cómo sigue la evolución de los nenes intoxicados con cocaína

Se desactivó el paro de colectivos en el AMBA tras acuerdo entre empresas y choferes

Este domingo no habrá guardavidas municipales en las playas de Pinamar por una medida de fuerza

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A quedarse tranquilos: ni el dni ni el pasaporte actuales perderán su vigencia original.

Llegan nuevos DNI electrónico y pasaporte: ¿desde cuándo van a regir?

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

vacunacion-936443

Gripe: advierten que están aumentando los casos de gripe en menores de 10 años y mayores de 60

Por  Ana Roche