Oficializaron a Susana González al frente del Puerto La Plata

La exdiputada Susana González fue oficializada hoy, a través de un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof , al frente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata , en reemplazo de José María Lojo.

González estaba ejerciendo la titularidad del puerto desde fines del año pasado, pero ahora el decreto 11/26 le da estatuto formal a su cargo y lo hace en forma retroactiva, con validez a partir del 11 de diciembre de 2025.

La designación de González forma parte de una serie de cambios que la gestión de Kicillof está realizando en el comando de los puertos de la provincia . En esa línea, Mónica Litza -exlegisladora nacional y provincial- asumió al frente del consorcio del puerto de Dock Sud, mientras que Mariano Daniel Carrillo fue designado, en forma interina, en el de Quequén.

El desembarco de González, una dirigente de estrecho vínculo político con el intendente de Ensenada, Mario Secco , busca acentuar el perfil logístico del puerto de la capital provincial, además de fortalecer su vinculación con los sectores productivos de la región, indicaron a DIB fuentes ligada a esa terminal.

El recmabio en Astilleros Rio Santiago

En tanto, se espera para el mes próximo o principios de marzo la designación del titular del Astillero Rio Santiago, vacante desde que Pedro Wasiejko presentó su renuncia el año pasado. Se espera que Secco, uno de los miembros del Movimiento Derecho al Futuro con más cercanía al gobernador Axel Kicillof, haga valer su opinión en esta designación.

Ayer, un sector de trabajadores de Astilleros protestó frente a la gobernación para expresar su rechazo al aumento salarial del 4,5% que concedió el gobierno de Axel Kicillof a los agentes públicos.