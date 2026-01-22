jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 15:24

Oficializaron a Susana González al frente del Puerto La Plata

La dirigente, cercana a Mario Secco, fue designada a través de un decreto retroactivo al 11 de diciembre pasado. El próximo nombramiento sería en Astilleros.

Por Agencia DIB
Susana González, nueva presidenta del Consorcio del Puerto La Plata.&nbsp;

Susana González, nueva presidenta del Consorcio del Puerto La Plata. 

La exdiputada Susana González fue oficializada hoy, a través de un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, al frente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en reemplazo de José María Lojo.

Más noticias
El hospital Cuenta Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas. 

Diputados libertarios presionan con un pedido de informes sobre los hospitales que Milei analiza privatizar
La casa central del Banco Provincia. 

Oficializan las designaciones en el directorio del Banco Provincia

González estaba ejerciendo la titularidad del puerto desde fines del año pasado, pero ahora el decreto 11/26 le da estatuto formal a su cargo y lo hace en forma retroactiva, con validez a partir del 11 de diciembre de 2025.

La designación de González forma parte de una serie de cambios que la gestión de Kicillof está realizando en el comando de los puertos de la provincia. En esa línea, Mónica Litza -exlegisladora nacional y provincial- asumió al frente del consorcio del puerto de Dock Sud, mientras que Mariano Daniel Carrillo fue designado, en forma interina, en el de Quequén.

El desembarco de González, una dirigente de estrecho vínculo político con el intendente de Ensenada, Mario Secco, busca acentuar el perfil logístico del puerto de la capital provincial, además de fortalecer su vinculación con los sectores productivos de la región, indicaron a DIB fuentes ligada a esa terminal.

El recmabio en Astilleros Rio Santiago

En tanto, se espera para el mes próximo o principios de marzo la designación del titular del Astillero Rio Santiago, vacante desde que Pedro Wasiejko presentó su renuncia el año pasado. Se espera que Secco, uno de los miembros del Movimiento Derecho al Futuro con más cercanía al gobernador Axel Kicillof, haga valer su opinión en esta designación.

Ayer, un sector de trabajadores de Astilleros protestó frente a la gobernación para expresar su rechazo al aumento salarial del 4,5% que concedió el gobierno de Axel Kicillof a los agentes públicos.

Temas
Ver más

Diputados libertarios presionan con un pedido de informes sobre los hospitales que Milei analiza privatizar

Oficializan las designaciones en el directorio del Banco Provincia

Kicillof con empresarios y productores en Chascomús: "A todos les está yendo mal"

Kicillof anunció que pronto comenzarán las obras de la autovía de Mar de Ajó a Pinamar

La Provincia dio inicio al programa Escuelas Abiertas en Verano

La Provincia recibe a docentes, estatales y judiciales para negociar por los salarios

Indec: noviembre también dejó caída de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

Los judiciales aceptaron "en disconformidad" el aumento salarial del 4,5%

Indec: la actividad económica volvió a caer en noviembre pero en los primeros 11 meses de 2025 mantuvo la expansión

El puerto de Bahía Blanca rozó su mejor marca histórica en exportaciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Caída de ventas para supermercados, mayoristas y centros de compra, según el Indec.

Indec: noviembre también dejó caída de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses. 

El Tiempo: alerta amarilla por tormentas fuertes para el sudoeste bonaerense, que alcanza a Bahía Blanca