Ian Moche pidió que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad y que la sociedad sea más empática

Ian Moche , el niño de 12 años influencer y activista por los derechos de las personas con discapacidad y con condición autista, pidió que se aplique con urgencia la Ley de emergencia en discapacidad que, si bien fue promulgada, el Gobierno no indicó su ejecución efectiva, lo que llevó a la Justicia a intimar al Estado Nacional para su cumplimiento pleno.

A través de un video , Ian analizó la situación actual de la ley, mostró su incertidumbre de cara al inicio del ciclo escolar y pidió a la sociedad que sea más empática. "Yo sufro si el otro es infeliz, uno no tiene que vivir la discapacidad para poder entenderla", subrayó el niño.

"Este es un video que hago con el compromiso como activista y defensor de los derechos de las personas con discapacidad para que estos se puedan cumplir, porque realmente ya nos cansamos . Hoy es 29 de enero y desde septiembre se trató de aprobar cuatro veces esta ley de emergencia en discapacidad y nuestros derechos no se cumplen", expresó el niño. Y agregó: "Queda menos de un mes para que comiencen las clases , y nadie sabe si van a abrir las escuelas especiales , nadie sabe si vamos a poder tener acompañantes , nadie sabe si vamos a poder acceder a medicación porque a nuestros derechos, a la educación, a la salud".

Ian, con preocupación, describió la gravedad del caso: "En lo que va de estos meses se suicidaron doce personas, niños, adultos y adolescentes por no poder acceder las terapias y a los tratamientos, nadie sabe qué va a pasar este año y hasta el 4 de febrero vamos a tener que esperar para que los diputados puedan salir a hablar y volver al debate".

Los medios, en foco

Con cierta indignación, Ian criticó el tratamiento que hacen los medios de comunicación de la temática. "Estuve viendo los programas de la tele, y hablan banalidades, no hablan de la realidad, de lo que está ocurriendo en este momento. Lo peor es que dicen ‘son los pobrecitos discapacitados’, o dicen ‘el Gobierno está con el pueblo’. ¿Cuándo está el Gobierno con el pueblo? Nadie está con el pueblo. En este momento nadie está viendo al otro, son todos cómplices, como dijo Valentina Bassi", lamentó. Y precisó: "En este momento hay un montón de madres que tienen que gestionar, maternar y quedan solas, sin ningún tipo de apoyo".

Para cerrar, hizo un llamado a la sociedad a vivir con empatía: "A las personas con discapacidad no nos están dejando hablar como activistas. Esto es algo horrible, todos se están riendo porque no tienen empatía. Yo no puedo ser feliz si el otro es infeliz, yo sufro si el otro es infeliz. Yo hablo y estoy con el otro si el otro es infeliz, uno no tiene que vivir la discapacidad para poder entenderla, es solo cuestión de empatía".

Exposición

Ian Moche cobró notoriedad en el mes de junio de 2025, cuando tuvo un cruce televisivo con el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y luego con el propio presidente, Javier Milei, a quien demandó ante la Justicia por desacreditarlo a través de su cuenta de X. En tanto, el fallo judicial benefició al mandatario.

Fuente: Agencia DIB