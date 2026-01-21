miércoles 21 de enero de 2026
Oficializan las designaciones en el directorio del Banco Provincia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó el decreto necesario para designar formalmente a los nuevos directores del Banco Provincia.

El nuevo directorio del Banco Provincia quedó oficialmente conformado tras la firma del Decreto 15/26 que firmó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, formaliza las designaciones que se habían acordado a fines del año pasado durante las negociaciones legislativas por el Presupuesto.

En el documento se oficializó el nombramiento de nueve directores titulares que deberán ocupar el cargo hasta el 31 de diciembre de 2027 o de 2029, según el caso. Un dato a tener en cuenta es que de los 14 lugares en total, solamente nueve asientos tienen voto, mientras que otros cinco no. En tanto, nueve sillas quedan en manos de las distintas corrientes del peronismo y cinco serán controladas por la oposición.

El decreto confirma la ampliación del esquema de conducción del banco público, que de acuerdo a su Carta Orgánica está integrado por un presidente y nueve vocales titulares, además de un Consejo de Directores Asociados y una Sindicatura encargada de controlar la legalidad de los actos del Directorio.

En ese marco, el Poder Ejecutivo designó a los directores titulares, a los asociados y a los síndicos del Banco Provincia, cuyos nombres y cargos específicos quedaron en el decreto.

Así quedó el directorio del Banco Provincia

Unión por la Patria

  • Javier Osuna (Frente Renovador) – Director Banco Provincia Clase A.
  • Sergio Bordoni (Frente Renovador) – Director Banco Provincia Clase B.
  • Carlos “Cuto” Moreno (MDF-kicillofismo).
  • Julio Pereyra (MDF-kicillofismo)
  • Alejandro Formento (MDF-kicillofismo).
  • Carlos Orsingher (MDF-kicillofismo).
  • Rodrigo Rodríguez (La Cámpora) – Director Banco Provincia Clase A.
  • Laura González (La Cámpora) – Directora Banco Provincia Clase B.
  • Gabriela Demaría (responde al peronismo de la costa atlántica) – Directora Banco Provincia.

Unión y Libertad

  • Fernando Rozas – Director Banco Provincia.

PRO

  • Matías Fernando Ranzini – Director Banco Provincia (Clase A).
  • Adrián Urreli – Director Banco Provincia (Clase B).

UCR

  • Marcelo Daletto (responde a Emilio Monzó) – Director Banco Provincia (Clase A).
  • Fernando Pérez – Director Banco Provincia (Clase B).

Fuente: Agencia DIB

