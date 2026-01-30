Milei podría aceptar que Trump envíe a Argentina deportados de terceros países

El gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump negocian un acuerdo para que Argentina acepte la llegada de inmigrantes de terceras nacionalidades deportados por Estados Unidos en el marco del endurecimiento de su política de persecución de residentes ilegales, de acuerdo a una informó que difundió hoy el New York Times.

El articulo del Times, formado por Emma Bubola, periodista que trabaja desde Buenos Aires, y Hamed Aleaziz, en Washington, cita a dos fuentes que bajo condición de permanecer anónimas dieron cuenta negociaciones “privadas” entre miembros de ambas administraciones que no fueron identificados.

Por ahora, el gobierno argentino permanece en silencio respecto de este tema -la cancillería emitió hoy una recomendación de no viajar a Cuba sin referirse al eventual acuerdo- y desde la Embajada de EEUU informaron a la prensa que “no tenemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”.

El artículo del Times dice por su parte que aunque ambas administraciones aún no llegaron a un acuerdo definitivo, las conversaciones “ponen de manifiesto el interés de Milei por fortalecer su alianza con Estados Unidos y apoyar las medidas enérgicas de Trump ”, contra los inmigrantes que su gobierno considera ilegales.

En EE.UU. hay hoy gran controversia en torno al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), cuyos integrantes asesinaron en Minneapolis a dos personas -Reee Good y Alex Pretti- que eran ciudadanos nativos norteamericanos que ayudaban a inmigrantes en el marco de las redadas que lleva adelante el organismo.

Hasta ahora, el gobierno de Trump había enviado a deportados hacia argentina, pero se trataba de ciudadanos de este país. La idea ahora sería incluir expulsados de terceros países -serían latinoamericanos- una metodología que EE.UU. ya aplicó en países como El Salvador, a través de un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele, como Milei un aliado incondicional de Trump.

De acuerdo a los documentos del gobierno estadounidense a los que tuvo acceso The New York Times, el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a principios de este mes una propuesta para concretar el acuerdo con un tercer país.

“Los documentos revelan que el canciller Pablo Quirno se había comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar dicho acuerdo", añadió el diario estadounidense.

El objetivo de EE.UU. dfetrás de los acuerdos

Según explicó The New York Times, entre las razones de la Casa Blanca para avanzar en esos pactos con gobiernos aliados está el hecho de enviar un “mensaje disuasorio ” para desalentar a los migrantes a cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. El propio Trump se jacta de que gracias a su estrategia, los cruces fronterizos alcanzaron un mínimo histórico durante el primer año de su segunda gestión.

Estos acuerdos también cumplen otra función: deportar a ciudadanos de países a los que resulta difícil deportar, ya sea por la falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje para los migrantes, añadió el medio neoyorquino.

Fuente: Agencia DIB.