La Provincia advierte por el derrumbe de la industria, la construcción y el empleo

La construcción es uno de los sectores con más trabajadores informales, con tasas que pueden llegar al 75%.

En una nueva crítica al modelo económico de Javier Milei, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires salieron a alertar sobre una fuerte caída productiva, la destrucción de puestos registrados y un freno marcado en áreas clave como la industria y la construcción.

Así lo hizo saber el ministro de Economía, Pablo López, tomando datos oficiales sobre cómo los sectores más vinculados al empleo bonaerense exhiben retrocesos significativos si se compara enero de 2026 con el nivel de 2023.

La construcción lidera el derrumbe con una contracción del 12,8%, seguida por la industria con un descenso del 8,4%, mientras que el comercio -uno de los principales motores laborales del distrito- cayó 2,8%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/2039725955460071582&partner=&hide_thread=false El modelo económico del Gobierno nacional continúa perjudicando al empleo.



Comparados con 2023, la construcción cae -12,8%, la industria -8,4% y el comercio -2,8%. Estos sectores explican cerca del 50% del empleo registrado local. pic.twitter.com/mKHqKZvZsy — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) April 2, 2026 Las estadísticas del trabajo registrado privado reflejan con claridad el deterioro. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron miles de puestos laborales en las ramas más intensivas en mano de obra, como las industrias manufactureras y la construcción. “Desde la llegada de Milei, ya se perdieron más de 200.000 puestos registrados privados. Dos tercios de la pérdida corresponden a industria o construcción”, destacó López.

Asimismo, cargó contra la gestión libertaria. Y aseguró: “No van ni dos años de este Gobierno nacional y la destrucción de fábricas y empresas, de puestos de trabajo y su repercusión en las historias de vida de miles de bonaerenses es la triste realidad de este modelo. Hay que ponerle un freno”. Fuente: Agencia DIB

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