La ministra de Ambiente bonaerense denunció "censura" en la audiencia por la ley de Glaciares

En medio de la audiencia pública en la Cámara de Diputados por las modificaciones a la ley de glaciares que impulsa Javier Milei , la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, protagonizó una intervención cargada de críticas al oficialismo, denuncias por restricciones a la participación y un gesto político que buscó visibilizar a los excluidos del debate.

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Antes de comenzar su exposición, la funcionaria dejó sobre la mesa un cúmulo de hojas con nombres de inscriptos que no fueron habilitados a participa r. “En cada hoja hay 60 nombres, hay más de cien mil nombres”, remarcó, en alusión a las más de 102.000 personas que se anotaron para exponer, de las cuales solo unas 400 podrán hacerlo entre miércoles y jueves.

Vilar apuntó directamente contra las autoridades de la comisión por limitar las exposiciones y propuso que quienes quedaron afuera pudieran enviar argumentos por escrito o en video, aunque puso en duda que ese material sea efectivamente considerado.

“Si cada uno enviara una hoja, van a tener 60 pilones como este. Evidentemente no lo van a leer ”, sostuvo, y calificó la situación como una “flagrante omisión del reglamento” y una “falta complejísima de acceso al derecho” a participar de la audiencia pública.

También criticó el operativo de seguridad desplegado en las afueras del Congreso, donde se registraron protestas y reclamos de manifestantes. “Tengan un cachito de vergüenza ”, lanzó, al señalar que muchas de las personas anotadas no pudieron ingresar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucampora/status/2036850611811950903&partner=&hide_thread=false CENSURA NIVEL SI NO ME GUSTA LO QUE DECÍS, TE CORTO EL AUDIO



Recorte en cantidad de participantes y en contenido: la ministra @danyvilar nombra a Cristina y le cortan el audio.



La audiencia por la Ley de Glaciares viene muy democrática, eh. pic.twitter.com/hqCM3redcg — Lucía Cámpora (@lucampora) March 25, 2026

Impacto ambiental y tensión política

Durante su intervención, la ministra defendió la vigencia de la ley de glaciares y advirtió sobre las consecuencias de avanzar con modificaciones. “Se está violando el artículo 41 de la Constitución Nacional ”, afirmó.

Además, cuestionó los intereses detrás de la iniciativa y pidió a los legisladores que no habiliten el debate. “No le den quórum a la posibilidad de discutir esto”, reclamó.

En ese marco, la funcionaria de Axel Kicillof puso como ejemplo el impacto que los cambios podrían tener en la provincia de Buenos Aires, contra la creencia de que no traería inconvenientes en zonas alejadas: “La Cuenca del Río Colorado que llega al sur de la provincia de Buenos Aires, la zona más árida, nace en la zona glaciar y periglaciar de Mendoza, atraviesa cinco provincias. Son 80 mil hectáreas productivas que pueden llevar adelante su producción a partir de la irrigación del cauce del Colorado” sostuvo.

“Estamos hablando de producción y generación de trabajo. Es falsa la dicotomía entre ambientalismo y producción. El 1% son 8 mil kilómetros cuadrados que están protegidos, es nad a” consideró.

Micrófono apagado y polémica

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Vilar comenzó a mencionar la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner. En ese instante, su micrófono fue interrumpido, lo que generó cuestionamientos y sumó polémica a una jornada ya atravesada por fuertes cruces.

“Es una pesadilla esta avanzada judicial”, alcanzó a decir antes del corte, en un tramo donde vinculaba el debate ambiental con el contexto político nacional.

La audiencia pública continúa en un clima de alta conflictividad, con críticas por la limitación de expositores y un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.