miércoles 08 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 16:46

La Corte habilitó la extradición de Fred Machado y el Gobierno la aprobó: quedó detenido

La Corte Suprema confirmó el fallo del juez de Neuquén que había ratificado que no hay obstáculos para entregar al empresario. La Policía Federal lo detuvo.

Por Agencia DIB
Fred Machado, detenido.&nbsp;

Fred Machado, detenido. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy que es “procedente” la extradición a los Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, el empresario que está acusado de conspiración para cometer delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa, y que aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado nacional José Luis Espert. Tras el fallo de la Corte, unas horas después, el Gobierno actuó e instruyó a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para que avancen en el procedimiento y luego de eso fue detenido por la Policía Federal.

Más noticias
La Corte Suprema de Justicia. 

La Corte Suprema habilitó extraditar a Fred Machado y ahora Milei debe confirmar la medida
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

El trámite de la extradición le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de frenar la entrega. El Gobierno tenía diez días hábiles para expedirse desde que recibe el expediente. También podía no hacerlo y el silencio implicaría que “ha concedido la extradición”, según dice la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, el Gobierno habilitó el pedido que hizo la Corte.

El trámite de la extradición se da una situación peculiar: el defensor que representa desde hace años a Machado en la causa de la extradición es Francisco Oneto, abogado personal de Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1975627767715917896&partner=&hide_thread=false

La Corte decidió por unanimidad

La Corte Suprema tomó su decisión de hoy por unanimidad. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron todos los recursos de la defensa y coincidieron en que están dadas las condiciones para hacer lugar al pedido de los Estados Unidos.

Machado está preso desde el 16 de abril de 2021, cuando lo detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén a raíz del requerimiento internacional. Un día después, el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva dispuso su arresto preventivo. Desde entonces, está preso a la espera de que se defina si lo extraditan.

Machado cumplía arresto domiciliario en Viedma, con una tobillera electrónica, hasta que fue detenido por la Policía Federal en la casa de su madre en Vieda, donde cumplía prisión domiciliaria.

Temas
Ver más

La Corte Suprema habilitó extraditar a Fred Machado y ahora Milei debe confirmar la medida

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Milei, de caravana por Mar del Plata: "Es un momento bisagra de la historia argentina"

Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

Zona Fría: intendentes bonaerenses expresaron su rechazo en el Congreso

Procesaron al cabo de Gendarmería que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo

Salarios y jubilaciones "no logran recuperar nada de lo perdido" desde la asunción de Javier Milei

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA y no Santilli

Alerta amarilla para Caputo: la inflación de septiembre en CABA fue del 2,1%

Lali ironizó tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los intendentes de Azul y de Olavarría estuvieron en la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados por Zona Fría.

Zona Fría: intendentes bonaerenses expresaron su rechazo en el Congreso

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Por  Agencia DIB