La CGT sumó a Kicillof a los encuentros contra la reforma laboral y le hizo un guiño por el 2027

La conducción de la Confederación General de Trabajo recibió hoy a Axel Kicillof , en el marco de una serie de reuniones con los gobernadores de la oposición con quienes coordina acciones contra la Reforma Laboral , que el gobierno intentará aprobar en el Congreso en febrero.

Kicillof, en la marcha contra la reforma laboral: "Es lo más parecido a la ley Banelco"

Tras el encuentro, l a central sindical difundió un comunicado en el que manifestó críticas a la reforma, a la que calificó de “regresiva” y “precarizadora”, pero a la vez realizó un guiño al proyecto 2027 de Kicillof , además de defender “el trabajo que viene llevando adelante el gobierno de la Provincia en defensa del empleo”.

Kicillof llegó acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y su ministro de Trabajo, Walter Correa, y fue recibido por el triunvirato en pleno de la CGT , integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

En el comunicado que difundió la central obrera sobre el encuentro, se calificó de “ataque al trabajo” la política económica de Javier Milei, y de “regresiva, flexibilizadora y precarizadora” a la reforma laboral. Además de señalar que “ no ofrece respuesta a la profunda crisis económica que atraviesa el país ”.

“Desde la CGT manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consencuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo”, se lee en el comunicado de la central sindical.

Apoyos políticos a Kicillof

De buena sintonía con Kicillof, a quien ya habían apoyado en las elecciones del 7 de septiembre, la CGT incluyó en el comunicado guiños políticos al Gobernador, que en ese plano intenta instalar un liderazgo nacional en el peronismo mientras disputa una dura pelea con el cristinismo en la provincia.

“Subrayamos la importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcamos la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las y los gobernadores de todo el país”, dice en un tramo el documento cegetista.

Respecto de la gestión en la provincia, la CGT destacó “el trabajo que viene llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión.

