Macri relanzó el PRO, moderó críticas a Milei y se metió en la interna del PJ

Mauricio Macri dio este viernes el puntapié para relanzar el PRO y posicionarlo otra vez en carrera rumbo a 2027. Con un acto en Vicente López , el expresidente moderó sus críticas contra el Gobierno de Javier Milei , llamó a fortalecer la militancia en la provincia y hasta se metió en la interna del PJ con una chicana a Axel Kicillof .

En la primera parada de una gira que lo llevará a Mendoza y Santa Fe , Macri fue el principal orador en un encuentro amarillo en con dirigentes bonaerenses en el Club Galicia de Olivos. “El PRO está para señalar lo que no funciona , lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: el equilibrio fiscal , la regulación, la estabilidad”, sostuvo.

Además, aprovechó para destacar el acompañamiento que el PRO le brindó al oficialismo desde antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada. Según dijo, el partido actuó con “lealtad” en momentos de debilidad parlamentaria y política del Gobierno.

“Esto es lo que hicimos desde que decidimos acompañar a este Gobierno antes de que fueran Gobierno . Eso es el PRO, presente cuando el Gobierno estaba solo. Hubo semanas que estuvo muy solo”, aseguró. Y agregó: “Cuando muchos decían que volvía el helicóptero, bancamos y sacamos las leyes adelante. Lo hicimos sin pedir nada a cambio , porque realmente así somos, es lo que sentimos”.

Más allá de estar lejos del tono crítico que tuvo el comunicado de hace unos días donde el partido dijo que el Gobierno “frenaba los cambios desde adentro”, el exmandatario dejó un mensaje en medio del escándalo por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”, dijo durante la actividad que formó parte de su gira Próximo Paso. “Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”, añadió.

Críticas a Axel Kicillof

La intendenta local, Soledad Martínez, fue la anfitriona. La elección del distrito está vinculado con el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que el PRO gobernó, con Jorge Macri a la cabeza, y donde mayor diferencia de votos sacó en las últimas elecciones legislativas.

Durante su exposición, y ante más de 700 personas que cantaron “Macri presidente”, el líder amarillo también se metió en la política bonaerense, en la interna del PJ y lanzó críticas al gobernador. "Kicillof no es el futuro. Me da mucha lástima por el peronismo si ese es su candidato estrella. Si es su candidato pierden. Esperemos que consigan un candidato mejor que Kicillof, por el bien todos nosotros", dijo.

Mientras tanto, Martínez dijo que el espacio tiene que poner al candidato a gobernador. Todo bajo la atenta mirada de Cristian Ritondo, quien avaló esos dichos. En este espacio ven a Diego Santilli como el hombre a encabezar la lista, aunque ahí en la pelea está anotado también el libertario Sebastián Pareja.

“En la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita. En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo”, sostuvo la jefa comunal.

Finalmente, Ritondo dijo que será el PRO quien va a estar garantizando el cambio, pero no va a hacer nada que permita la vuelta al populismo. "El PRO va a hacer lo que tenga que hacer, y nosotros en provincia de Buenos Aires vamos a tratar de armar un frente electoral lo suficientemente amplio, con eje en el PRO, para cambiar y terminar con el peronismo", cerró.

Fuente: Agencia DIB