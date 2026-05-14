Kicillof recibe otra vez a intendentes, pero esta vez por los recortes en salud

Más allá de las marchas que hicieron a Buenos Aires para reclamar fondos y obras al Gobierno de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof avanzará ahora con una nueva reunión con los intendentes bonaerenses para blanquear los recortes de presupuesto en el área de salud , que impacta de lleno en los municipios.

El encuentro se realizará el martes en la Casa de Gobierno en La Plata y se espera que lleguen la mayoría de jefes comunales de todo el territorio bonaerense. Sin embargo, como pasó en la cumbre del 26 de marzo, donde Kicillof encendió alarmas el agravamiento de la situación fiscal , se estima que alcaldes opositores no serán de la partida.

En esta nueva reunión, se presentará que el gobernador junto a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak , brinden un informe detallado sobre el impacto del ajuste nacional en el sistema sanitario y se firmará un acta acuerdo para reclamar por los recursos y políticas públicas afectadas.

Entre los principales puntos se abordarán las consecuencias derivadas de la interrupción y desfinanciamiento de programas sanitarios , las dificultades vinculadas al acceso a medicamentos , los problemas asociados a la provisión de insumos y vacunas , la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto en distintas estrategias de atención y cuidado.

Justamente días atrás, Kicillof y Kreplak anunciaron un refuerzo en la entrega de medicamentos y calificaron de "criminal" el fin del plan Remediar que hará la administración libertaria. Para ello dieron un nuevo impulso al programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes. También el ministro reclamó por la falta de vacunas que debe mandar Nación.

Desde la Provincia señalaron que el ajuste ya genera efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema sanitario y advierten sobre una creciente presión en hospitales y centros de salud, en un contexto de mayor demanda y menores recursos provenientes de políticas nacionales. De hecho, estimaron, que la demanda creció un 30% en hospitales públicos bonaerenses en el último tiempo, en parte por la caída de coberturas privadas.

El reclamo de los intendentes

En el marco del encuentro, los intendentes firmarán un acta acuerdo conjunta para expresar la preocupación de los municipios frente a la situación sanitaria y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas consideradas esenciales para garantizar el acceso a la salud.

El documento buscará consolidar una posición común de los gobiernos locales y fortalecer una agenda federal de defensa del sistema sanitario. Es una estrategia similar a la que llevaron adelante con las carteras que conducen Luis Caputo y Sandra Pettovello.

No obstante, los intendentes que llegarán hasta La Plata no sólo escucharán el panorama desalentador que tiene para contar las autoridades, sino que buscarán colar sus reclamos que van desde deudas del IOMA, el IPS, y la caída de la coparticipación, porque la recaudación provincial es menor y eso impacta en las arcas locales.

A eso, en los distritos, se suma un fuerte aumento de la morosidad familiar que repercute de lleno en la caída de la cobrabilidad de las tasas.

Fuente: Agencia DIB