Tensión con militantes cristinistas que irrumpieron en un acto de Axel Kicillof

La interna en el peronismo se coló hoy de forma sorpresiva en un acto del gobernador Axel Kicillof en un teatro de La Plata , cuando un grupo de jóvenes cristinistas le exigieron a gritos “Cristina Libre, Cristina Libre, Axel decilo” mientras desplegaban banderas alusivas. La respuesta llegó de inmediato: “la mejor manera es Axel Presidente”, retrucaron los asistentes, alineados con el gobernador.

El episodio, que generó un momento de tensión, se dio durante el lanzamiento del Curso de Formación Político 2026 del Instituto de Capacitación Política del PJ Bonaerense, que comanda el intendente de La Plata, Julio Alak. Se trató de una clase pública en el Teatro Coliseo Podestá de la capital provincial, que además fue seguida por unas 18.00 personas a través de una transmisión vía streaming.

El episodio tenso se produjo cuando un pequeño grupo de jóvenes que estaba apostado en el sector trasero de las plateas comenzó a exigirle a los gritos al gobernador “Cristina libre, Cristina libre. Axel decilo” , en una acción coordinada con otro que desplegaba en paralelo una bandera con esa misma consigna, como se observa en un video registrado por la periodista Macarena Ramírez.

Desde una de las tribunas, un militante retrucó que la mejor manera de lograr ese objetivo es que el gobernador se transforme en presidente el año que viene. Al instante, la sala estalló en el canto “Axel Presidente” y los militantes que había irrumpido con el reclamo fueron retirados del lugar, sin incidentes. Al final del acto, Kicillof cerró con la arenga “Viva, Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina!”.

Embed - Tensión en un acto de Kicillof.

El episodio en el Coliseo Podestá es el último de una larga serie de cruces entre cristinistas y kicillofistas, que se vienen intensificando desde el año pasado, con las divergencias en torno a la estrategia electoral, pero parecieron entrar en una nueva etapa tras la prisión domiciliaria de la expresidenta, que se hace más virulenta a medida que se acerca el momento de definir las candidaturas para la elección nacional del año próximo.

Al ingreso de la actividad, Kicilof había dicho que cree que este año es de “construcción política” y que aún no es momento de hablar de candidaturas. Al mismo tiempo, dijo que es “bienvenida” la iniciativa del senador Sergio Uñac -ex gobernador de San Juan- quien hace unas horas confirmó que buscará una candidatura a presidente por el peronismo, en un movimiento que según algunas fuentes cuenta con el aval de Cristina Kirchner.

La polarización con Milei

En su discurso en La Plata Kicillof volvió a ensayar la polarización con Javier Milei, centro de su estrategia poltiica. “El modelo del Gobierno nacional, que apela a las políticas de privatización, quita de derechos y destrucción de la educación y la salud pública, ya se aplicó en nuestro país y fracasó rotundamente”, dijo. “Todos los países están pensando cómo cuidar sus industrias y sus puestos de trabajo, menos esta Argentina gobernada por un Presidente retrógrado que aplica teorías vetustas para beneficiar a unos pocos”, agregó.

El curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, impulsado en articulación con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, consta de 16 encuentros virtuales en los que se abordarán cuestiones del escenario internacional, la región Latinoamericana, la coyuntura actual del país y las discusiones del movimiento nacional y popular.

Por su parte, Alak subrayó: “Queremos que este espacio sea la herramienta para que el movimiento le devuelva a su militancia la capacidad de interpretar la realidad y de transformarla”. “Camino hacia 2027, tenemos un programa que necesita intérpretes y articuladores: esa formación arranca aquí y ahora”, agregó.

Estuvieron presentes la vicepresidenta 1° del Partido Justicialista bonaerense, Verónica Magario; el vicepresidente 2°, Federico Otermin; el secretario general del partido, Mariano Cascallares; miembros del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, legisladores, representantes gremiales y del sector universitario, científico y tecnológico.

Fuente: Agencia DIB.