Los docentes bonaerenses aceptaron la oferta salarial y Kicillof cerró la paritaria

Los gremios que integran en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba- aceptaron este viernes la propuesta salarial presentada por el Gobierno, por lo que Axel Kicillof, tras atravesar un paro en el inicio de clases, cerró la paritaria por dos meses.

La oferta en el marco de las negociaciones paritarias establece un incremento bimestral del 7,5% para marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y reapertura de negociaciones en junio.

“Los porcentajes de incremento salarial de la oferta aprobada por los congresales será percibida también por los jubilados”, explicó Liliana Olivera la presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) uno de los gremios mayoritarios de la provincia. “La propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”.

En concreto, la oferta salarial, aceptada también por gremios estatales, consiste de un ajuste del 5% en marzo y el 2,5% en abril, más una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”, además de cláusula de monitoreo dentro de la primera quincena de mayo y reapertura en junio.

En tanto, el otro gremio de peso, Suteba, votó también en esta jornada la aprobación de la propuesta, luego de realizar el jueves asambleas en todos los distritos. Sin embargo, un sector disidente del gremio rechazó esta suba y llamó a un paro a realizar la semana que viene que puede impactar en muy pocos colegios bonaerenses.

Impacto en los salarios para cargos iniciales:

- Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053;

- MG jornada completa: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106;

- MG quinta hora: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424;

- Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838.

Fuente: Agencia DIB