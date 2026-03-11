Otoño en Bariloche: Semana Santa, Fiesta del Chocolate y nieve

Un ejército de cocineros elaboran la barra de chocolate más larga del mundo.

La Semana Santa en Bariloche se caracteriza por la Fiesta Nacional del Chocolate.

Cuando resta poco más de una semana de verano -temporada que la ciudad vivió con muchos turistas-, Bariloche ya tiene definida su agenda para otoño e invierno. Entre abril y junio , se desplegarán propuestas que combinan eventos tradicionales, experiencias en la naturaleza, gastronomía y, por supuesto, la llegada de la nieve al centro de esquí más importante de Sudamérica.

En ese contexto, el trabajo de promoción que impulsa el Emprotur Bariloche resulta clave y su directora ejecutiva - Natacha Vázquez - explicó que la estrategia apunta a potenciar la diversidad de experiencias que ofrece el destino durante todo el año.

La Semana Santa -este año va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril - es una de las fechas más convocantes del otoño, más cuando Bariloche celebra la Fiesta Nacional del Chocolate , un evento que atrae a miles de visitantes.

Uno de los puntos más altos es la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo : maestros chocolateros y al público se reúnen en plena calle Mitre para compartir esta experiencia. Además habrá espectáculos artísticos y degustaciones para toda la familia.

Más allá del evento gastronómico, el otoño es una época ideal para el trekking en los senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi, caminatas hacia refugios históricos y recorridos por bosques que se tiñen con los colores de naranja y amarillo.

Mayo: de cumpleaños y con las primeras nieves

El domingo 3 de mayo San Carlos de Bariloche cumple 124 años. La jornada incluye actos oficiales, actividades festivas y el tradicional desfile, en una celebración que refleja la identidad y la historia de la ciudad.

Y mayo también suele traer las tan esperadas primeras nevadas en la cordillera, símbolo de la cuenta regresiva hacia el invierno. Asimismo se empiezan a conocer las propuestas gastronómicas para la temporada alta a través de restaurantes, cervecerías artesanales, chocolaterías y casas de té.

Junio de temporada y con la Fiesta Nacional de la Nieve

Es el mes en que Bariloche se prepara para el lanzamiento oficial de la temporada de invierno. Y la Fiesta Nacional de la Nieve es el evento más representativo de la identidad local, con espectáculos y actividades culturales para todos los gustos.

“La ciudad tiene una agenda muy rica a lo largo del año. Nuestro desafío es seguir mostrando esa diversidad de experiencias”, concluyó la directora de Emprotur Bariloche.

