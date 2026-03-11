miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 10:08

Jorge Macri presentó el primer centro de salud con prioridad para porteños

El espacio buscará descomprimir la atención en hospitales de la Ciudad y ofrecer estudios especializados para vecinos sin casos de urgencia.

Por Agencia DIB
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó este miércoles el nuevo Centro de Diagnóstico ubicado en el barrio de Villa Urquiza, una iniciativa que apunta a mejorar el acceso a estudios médicos y aliviar la demanda en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Más noticias
La municipalidad de Cañeulas.

Cañuelas elimina la tasa de desinfección para taxis y remises tras cuestionamientos de concejales libertarios
Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. 

Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina

"La Ciudad no va a ser más una prepaga gratuita de ningún extranjero", sostuvo Macri al anunciar el centro, que busca ordenar la demanda priorizando a los vecinos porteños registrados.

Más allá que apuntó a “los extranjeros”, desde el inicio de su gestión el dirigente del PRO apunta a la falta de inversión del Gobierno de Axel Kicillof y asegura que muchos bonaerenses van a atenderse a la Ciudad de Buenos Aires.

"Decidimos organizar un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin las reglas tan claras como nos gustaría y hoy, por primera vez, podemos decir con mucho orgullo que los porteños tienen prioridad", indicó Macri.

En ese marco, el jefe de Gobierno destacó: "Pusimos un límite, esto es una definición más mía y no médica, a una injusticia disfrazada a veces de solidaridad. Personas que no viven en Buenos Aires venían a hacer de alguna manera un tour sanitario que terminaban pagando los porteños y eso no es justo".

"Eso se terminó. La Ciudad no va a ser más una prepaga gratuita de ningún extranjero. Esto hace tiempo que Fernán (Quirós) lo viene peleando e instalando. Hoy les cobramos la atención como pasa en cualquier parte del mundo", subrayó Macri. Y destacó que durante su gestión organizaron "un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin reglas claras. Y hoy por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad".

En su fase inicial, el nuevo centro beneficiará a más de 500.000 vecinos de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales. El edificio, que atiende de lunes a viernes (8 a 16 h), distribuye en dos plantas servicios de consultoría, diagnóstico por imágenes y laboratorio.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cañuelas elimina la tasa de desinfección para taxis y remises tras cuestionamientos de concejales libertarios

Axel Kicillof se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina

Causa de los cuadernos: Cristina Kirchner será indagada en forma presencial el próximo martes

El Gobierno sancionó a FATE por incumplir el pago de salarios a los trabajadores

Expoagro 2026: discurso "anti grieta" y un llamado a terminar con las retenciones

Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela vuelve al Senado bonaerense

Milei acusó a dos empresarios de atacar a los argentinos "en connivencia con políticos ladrones"

Axel Kicillof tuvo su gesto con el campo y participó de un Expoagro "politizado"

Pareja sobre la eliminación de las tasas municipales: "Si no tiene contraprestación, es un robo"

San Nicolás: se pone en marcha la edición número 20 de Expoagro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La municipalidad de Cañeulas.

Cañuelas elimina la tasa de desinfección para taxis y remises tras cuestionamientos de concejales libertarios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La protesta de los trabajadores de Fate.

Fate advirtió sobre la presencia de material radioactivo en su planta