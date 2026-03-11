Jorge Macri presentó el primer centro de salud con prioridad para porteños

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , presentó este miércoles el nuevo Centro de Diagnóstico ubicado en el barrio de Villa Urquiza, una iniciativa que apunta a mejorar el acceso a estudios médicos y aliviar la demanda en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

"La Ciudad no va a ser más una prepaga gratuita de ningún extranjero ", sostuvo Macri al anunciar el centro, que busca ordenar la demanda priorizando a los vecinos porteños registrados.

Más allá que apuntó a “los extranjeros”, desde el inicio de su gestión el dirigente del PRO apunta a la falta de inversión del Gobierno de Axel Kicillof y asegura que muchos bonaerenses van a atenderse a la Ciudad de Buenos Aires.

"Decidimos organizar un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin las reglas tan claras como nos gustaría y hoy, por primera vez, podemos decir con mucho orgullo que los porteños tienen prioridad ", indicó Macri.

En ese marco, el jefe de Gobierno destacó: "Pusimos un límite, esto es una definición más mía y no médica, a una injusticia disfrazada a veces de solidaridad. Personas que no viven en Buenos Aires venían a hacer de alguna manera un tour sanitario que terminaban pagando los porteños y eso no es justo".

"Eso se terminó. La Ciudad no va a ser más una prepaga gratuita de ningún extranjero. Esto hace tiempo que Fernán (Quirós) lo viene peleando e instalando. Hoy les cobramos la atención como pasa en cualquier parte del mundo", subrayó Macri. Y destacó que durante su gestión organizaron "un sistema que durante mucho tiempo tuvo una demanda creciente sin reglas claras. Y hoy por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad".

En su fase inicial, el nuevo centro beneficiará a más de 500.000 vecinos de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales. El edificio, que atiende de lunes a viernes (8 a 16 h), distribuye en dos plantas servicios de consultoría, diagnóstico por imágenes y laboratorio.

Fuente: Agencia DIB