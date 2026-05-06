Kicillof fue a Ensenada y se llevó la nueva canción: "Axel presidente"

El 225° aniversario de la ciudad de Ensenada que tuvo como eje la inauguración del nuevo edificio del Palacio Municipal tuvo un nuevo gesto político al proyecto presidencialista de Axel Kicillof cuando el intendente Mario Secco , parafraseando al gobernador, habló de cantar “ nuevas canciones ” para 2027.

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“Ya el pueblo argentino canta las nuevas canciones, Axel presidente”, dijo Secco ante la mirada y aplauso de Kicillof, en la inauguración del edificio que cuenta con una superficie total de 4.000 metros cuadrados divididos en seis plantas. “Axel es la esperanza, y no lo dicen solo las encuestas”, agregó.

La frase nuevas canciones remite a unos dichos de septiembre de 2023, cuando Kicillof habló del poskirchnerismo con una metáfora musical. En ese sentido, pidió no aferrarse a esos símbolos con “las bandas de rock que tocan grandes viejos éxitos” y llamó a “componer una nueva , no una que sepamos todos”. Desde La Cámpora, y hasta el propio Máximo Kirchner, nunca le dejaron pasar esa afirmación.

Pero ahora, y tras el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro , los intendentes que rodean a Kicillof insisten con su candidatura presidencial y Secco es uno de los principales impulsores. “Ya no son nuestras las nuevas canciones, las nuevas canciones son del pueblo argentino. Ya el pueblo argentino canta las nuevas canciones, Axel presidente”, dijo Secco ante una multitud, y se comprometió a sumarse “a esta cruzada” recorriendo el país .

Kicillof abrazo Secco El abrazo entre Axel Kicillof y Mario Secco.

Kicillof también habló desde el escenario y aprovechó para cargar contra las políticas de Javier Milei pero también dejó un mensaje para la interna. En ese sentido y en lo que pareció un mensaje para el kirchnerismo recordó que “la democracia es que el pueblo elija a los que quieren elegir", y destacó que “en la provincia de Buenos Aires está la voluntad de dar vuelta este presente espantoso que nos ofrecen”.

“Estamos en un punto de inflexión: no se trata solo de señalar el daño que está generando el Gobierno nacional, sino de proponer y construir una etapa mucho más feliz para nuestro pueblo”, cerró el gobernador.

Fuente: Agencia DIB