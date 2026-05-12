Tras el reclamo por los cargos, la Corte muestra gestos hacia el Gobierno de Kicillof

A dos semanas del reclamo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para tener mayor autarquía financiera y cubrir las vacantes que faltan, su presidente, Sergio Torres, volvió a tender un puente con la administración de Axel Kicillof, al firmar un nuevo acuerdo con ministros bonaerenses.
El encuentro de este martes fue entre Torres, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y su par de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque. En ese sentido, las partes firmaron un acuerdo “destinado a elaborar e implementar un Programa de Salud integral para Adolescentes y Jóvenes con privación o restricción de la libertad ambulatoria”.
El convenio de cooperación establece que se va a crear una mesa de trabajo permanente con representantes de las tres partes para buscar garantizar el derecho integral a la salud de adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones de restricción de la libertad, fortaleciendo y facilitando una tarea que se realiza en la provincia.
“Avanzamos en estrategias de atención interdisciplinaria, seguimiento sanitario continuo y acceso efectivo a los cuidados que necesitan, para garantizar plenamente el derecho a la salud con la creación de un ‘Programa Interjurisdiccional de Acceso a la Salud de Adolescentes y Jóvenes con Restricción o Privación de la Libertad’ y una mesa de monitoreo interpoderes”, escribió en la red social X Kreplak.
En tanto, Larroque explicó que el objetivo es fortalecer la atención sanitaria de jóvenes alojados en establecimientos del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. “A partir de este acuerdo vamos a implementar un Plan Integral de Salud con protocolos específicos de atención y seguimiento a los adolescentes que se encuentran en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria”, señaló.
La semana pasada el convenio firmado estuvo vinculado a la aplicación de la Ley Justina, que regula los trasplantes de órganos. En aquella firma también estuvo Kreplak, pero lo acompañó Javier Alonso, ministro de Seguridad.
A eso se sumó que días atrás los cortesanos le entregaron su proyecto de autarquía financiera a la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside la Cámara de Senadores bonaerense, y al presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, durante una reunión realizada en La Plata. Allí apuntan a cubrir los cuatros asientos que faltan en el máximo tribunal, en otros juzgados y se reclama por independencia presupuestaria.
Fuente: Agencia DIB