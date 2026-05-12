Tras el reclamo por los cargos, la Corte muestra gestos hacia el Gobierno de Kicillof

A dos semanas del reclamo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para tener mayor autarquía financiera y cubrir las vacantes que faltan, su presidente, Sergio Torres , volvió a tender un puente con la administración de Axel Kicillof , al firmar un nuevo acuerdo con ministros bonaerenses.

El encuentro de este martes fue entre Torres, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak , y su par de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque . En ese sentido, las partes firmaron un acuerdo “destinado a elaborar e implementar un Programa de Salud integral para Adolescentes y Jóvenes con privación o restricción de la libertad ambulatoria” .

El convenio de cooperación establece que se va a crear una mesa de trabajo permanente con representantes de las tres partes para buscar garantizar el derecho integral a la salud de adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones de restricción de la libertad , fortaleciendo y facilitando una tarea que se realiza en la provincia.

“Avanzamos en estrategias de atención interdisciplinaria, seguimiento sanitario continuo y acceso efectivo a los cuidados que necesitan, para garantizar plenamente el derecho a la salud con la creación de un ‘Programa Interjurisdiccional de Acceso a la Salud de Adolescentes y Jóvenes con Restricción o Privación de la Libertad’ y una mesa de monitoreo interpoderes”, escribió en la red social X Kreplak.

En tanto, Larroque explicó que el objetivo es fortalecer la atención sanitaria de jóvenes alojados en establecimientos del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. “A partir de este acuerdo vamos a implementar un Plan Integral de Salud con protocolos específicos de atención y seguimiento a los adolescentes que se encuentran en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria”, señaló.

La semana pasada el convenio firmado estuvo vinculado a la aplicación de la Ley Justina, que regula los trasplantes de órganos. En aquella firma también estuvo Kreplak, pero lo acompañó Javier Alonso, ministro de Seguridad.

A eso se sumó que días atrás los cortesanos le entregaron su proyecto de autarquía financiera a la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside la Cámara de Senadores bonaerense, y al presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, durante una reunión realizada en La Plata. Allí apuntan a cubrir los cuatros asientos que faltan en el máximo tribunal, en otros juzgados y se reclama por independencia presupuestaria.

Fuente: Agencia DIB