Fuerte pico de tensión entre Luis Petri y Villarruel, con acusaciones de golpismo incluidas

El diputado nacional Luis Petri y la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel protagonizaron un cruce político de altísimo voltaje , que incluyó una acusación de golpismo por parte del legislador hacia la mandataria, que a su vez tildó al legislador de actuar como una “vieja chusma”, lo vinculó a la caída de una obra social y le advirtió, a {el y al resto del mileismo: “no me van a hacer renunciar”.

El nuevo capítulo de la nueva escalada de tensión en la cumbre del gobierno comenzó el domingo, con roces entre Villarruel y Karina Milei durante su ingreso al Congreso y se prolongó durante el discurso del Presidente, quien hizo un gesto en dirección a su vice en un tramo que en el que habló de una conspiración que “ hacía soñar con el sillón de Rivadavia” a “opositores y propios” .

Parecía que el cruce había quedado ahí, pero unas horas después Petri concedió una entrevista a la señal TN en la que disparó munición gruesa contra la vice. “Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico ”, dijo Petri.

En el rol de portavoz de la posición del Ejecutivo en este tema, Petri profundizó la línea que había desarrollado Milei en su discurso: dijo que Villarruel “ no ha apoyado al Gobierno y apostó al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? ”, dijo en referencia a la acusación del Presidente a su compañera de fórmula de jugar en el senado para habilitar el tratamiento de leyes que según dijo apuntaron a quebrar el programa económico.

Ante esa intervención, la vicepresidenta respondió en las redes sociales, también con dureza. “Preocupante que (Petri) no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA, la obra social de las FFAA ”, dijo. “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, señaló la vicepresidenta.

Pero no dejó las cosas ahí. Ante un usuario de Instagram que le sugirió que “tenga la decencia de renuncia”, ella respondió “ eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds”, en una referencia en la cual el plural amplía la acusación más allá del propio Petri.

La vice siguió con su descargo durante varios minutos y también devolvió las acusaciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber usado el celular durante la Asamblea Legislativa: “Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío”.

