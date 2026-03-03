Finde sin fútbol: la AFA ratificó el paro y la fecha se jugará recién en mayo

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó esta tarde la realización de un paro en la fecha 9 del campeonato de primera división -pero que se extenderá al resto de las categorías-, en rechazo a la causa judicial contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por presunta apropiación indebida de tributos, a la que consideran un caso de persecución judicial.

La fecha se jugará en el mes de mayo. La decisón se tomó luego de que el juez Diego Amarante rechazara suspender un llamado a indagatoria contra Tapia y Toviggino.

El martes, luego de que se conociera la medida de fuerza tomada por la casa madre del fútbol, San Lorenzo e Instituto salieron a la cancha con remeras blancas con la leyenda "Basta de perseguirnos". El jueves se sumó Newell's.

Si bien la votación por la moción del paro fue "unánime" el lunes pasado -solo estuvieron ausentes con aviso Boca, Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto y -obviamente- Estudiantes de La Plata, la situación generó una guerra fría en el seno de los clubes ya que no todos se pronunciaron públicamente.

La grieta quedó clara en la diferencia con la que se movieron los clubes: de los históricos cinco grandes, River y Racing no emitieron comunicados. Lo mismo que el "Pincha" platense, Tigre, Talleres de Córdoba, Vélez (pese a que el presidente Fabián Berlanga fue el primero en apoyar el paro) y Huracán. Fuente: Agencia DIB.

