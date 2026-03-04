La Provincia ofertó un 9% en tres cuotas y los docentes están a un paso del acuerdo

Una reunión paritaria docente.

Luego del paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses y estatales de ATE, el Gobierno de Axel Kicillof dio este miércoles un paso clave para acordar una suba salarial: ofreció un 9% en tres cuotas y quedó a un paso de cerrar la paritaria.

En una reunión en La Plata, la Provincia ofertó un aumento en tres partes: al 1,5% ya abonado en febrero, le sumará un 5% de marzo a pagarse en abril y otro 2,5% para abril, con fecha de cobro en mayo. De esta manera, los ajustes completan un 9%, muy por encima de la propuesta de días atrás.

En concreto, los maestros recibirán un ajuste de 7,5 % para el bimestre marzo/abril, que incluye una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”, además de cláusula de monitoreo dentro de la primera quincena del mes de mayo 2026 y reapertura en junio.

Si bien ahora las bases de los gremios del Frente de Unidad Docente deberán confirmar si aceptan la oferta, según supo Agencia DIB los referentes gremiales le dieron el visto bueno y todo se encamina a cerrar un acuerdo por los próximos meses. Sin embargo, el año pasado sucedió que un gremio como la FEB, rechazó una oferta mientras que el resto aceptó. Este sindicato dará una respuesta el viernes.

Impacto en los salarios para cargos iniciales: - Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053; - MG jornada completa: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106; - MG quinta hora: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424; - Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838. Estatales Tras reunirse con los docentes, llegará el turno de los estatales de la administración central, quienes también habían rechazado un aumento de un 3% de ajuste total (que incluye un 1,5% retroactivo a diciembre) ofertado por el Ejecutivo. Tanto el Gobierno como los jefes sindicales (que reciben fuertes presiones de las bases para profundizar un plan de lucha) buscan llegar a un acuerdo antes de mitad de mes, que es cuando la Provincia suele cargar los haberes que se cobran el siguiente mes. Fuente: Agencia DIB

