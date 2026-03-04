miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 12:49

Mar del Plata: un turista destrozó el frente de un edificio y salió a caminar desnudo y ensangrentado

En un confuso episodio, el hombre intentó salir del lugar donde se aloja y así rompió la entrada del lugar. Luego fue reducido por la Prefectura.

Por Agencia DIB
El hombre desnudo fue apresado por Prefectura en inmediaciones de la Plaza España en Mar del Plata.

El hombre desnudo fue apresado por Prefectura en inmediaciones de la Plaza España en Mar del Plata.

Captura de video

Marplatenses y turistas que este martes circulaban por las inmediaciones de la Plaza España de la ciudad balnearia fueron sorprendidos por la presencia de un hombre que caminaba desnudo y bañado en sangre. En imágenes que se viralizaron en medios de la localidad, se ve al joven, de unos 25 años y que se presume extranjero dado que habla alemán con fluidez, mientras camina sin ropas por el medio de la avenida. De acuerdo a las primeras informaciones, quiso salir de donde se aloja, pero como no tenía la llave golpeó con la cabeza el vidrio del edificio, lo rompió y se hirió. Después de ser aprehendido por Prefectura, permanece en observación en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de “La Feliz”.

Más noticias
mar del plata: iba en moto sin casco, choco contra un patrullero que cortaba el transito y murio

Mar del Plata: iba en moto sin casco, chocó contra un patrullero que cortaba el tránsito y murió
El tren que une Buenos Aires con Mar del Plata.

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo

Según lo reconstruido por los portales de noticias marplatenses, el hombre bajó desnudo de su alojamiento sin disponer de la llave de salida. En un momento de descontrol, el turista se tiró contra el vidrio de la puerta de entrada. El vidrio estalló y él sufrió un corte en la cabeza.

Más lesiones

Una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistirlo, pero el hombre se mostró nervioso y agresivo. Luego salió corriendo por la calle Libertad hacia la costa. Se golpeó de nuevo, esta vez contra una vidriera, y se hizo nuevas lesiones.

En ese momento intervinieron efectivos de la Prefectura Naval, que tiene uno de sus lugares fijos en avenida Libertad entre Catamarca y La Rioja. Dado la contextura física del hombre, fue precisa la intervención de cuatro efectivos para dominarlo.

Posteriormente, fue trasladado al HIGA para ser evaluado por el equipo médico.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso iniciar actuaciones por la carátula de daños.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Mar del Plata: iba en moto sin casco, chocó contra un patrullero que cortaba el tránsito y murió

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo

Cuadro robado: investigan qué roles cumplió durante el nazismo el dueño original de la casa de Mar del Plata

Flojo verano en la Costa: para Enrique Meyer el problema es estructural y está atado al modelo económico

Mar del Plata: hoteleros le piden a Kicillof un "PreViaje" para el invierno

Mar del Plata: se vendió el Parador Ariston y comenzará su restauración

Hace 25 años, un tal Lionel Messi daba su primer gran reportaje como promesa de Newell's

Gatos y perros podrán viajar en tren desde y hacia Mar del Plata, Junín y Bragado

Miramar: vecinos vuelven a reclamar el regreso del tren que los une con Mar del Plata

La Justicia declaró culpable al adolescente acusado por la muerte de Kim Gómez

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El joven declarado culpable por la muerte de Kim Gómez.

La Justicia declaró culpable al adolescente acusado por la muerte de Kim Gómez

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El hombre desnudo fue apresado por Prefectura en inmediaciones de la Plaza España en Mar del Plata.

Mar del Plata: un turista destrozó el frente de un edificio y salió a caminar desnudo y ensangrentado