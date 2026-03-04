Mar del Plata: un turista destrozó el frente de un edificio y salió a caminar desnudo y ensangrentado

El hombre desnudo fue apresado por Prefectura en inmediaciones de la Plaza España en Mar del Plata. Captura de video

Marplatenses y turistas que este martes circulaban por las inmediaciones de la Plaza España de la ciudad balnearia fueron sorprendidos por la presencia de un hombre que caminaba desnudo y bañado en sangre. En imágenes que se viralizaron en medios de la localidad, se ve al joven, de unos 25 años y que se presume extranjero dado que habla alemán con fluidez, mientras camina sin ropas por el medio de la avenida. De acuerdo a las primeras informaciones, quiso salir de donde se aloja, pero como no tenía la llave golpeó con la cabeza el vidrio del edificio, lo rompió y se hirió. Después de ser aprehendido por Prefectura, permanece en observación en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de “La Feliz”.

Según lo reconstruido por los portales de noticias marplatenses, el hombre bajó desnudo de su alojamiento sin disponer de la llave de salida. En un momento de descontrol, el turista se tiró contra el vidrio de la puerta de entrada. El vidrio estalló y él sufrió un corte en la cabeza.

Más lesiones Una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistirlo, pero el hombre se mostró nervioso y agresivo. Luego salió corriendo por la calle Libertad hacia la costa. Se golpeó de nuevo, esta vez contra una vidriera, y se hizo nuevas lesiones.

En ese momento intervinieron efectivos de la Prefectura Naval, que tiene uno de sus lugares fijos en avenida Libertad entre Catamarca y La Rioja. Dado la contextura física del hombre, fue precisa la intervención de cuatro efectivos para dominarlo.

Posteriormente, fue trasladado al HIGA para ser evaluado por el equipo médico. En el hecho intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso iniciar actuaciones por la carátula de daños. Fuente: Agencia DIB

