martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 13:09

Bianco rechazó las críticas de Mayra Mendoza y se sumó al pedido de "perdón" de Pichetto

En un nuevo round en el peronismo bonaerense, desde el Gobierno de Kicillof cruzaron a la diputada de La Cámpora.

Por Agencia DIB
El ministro de Gobierno,&nbsp;Carlos Bianco.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli durante el discurso de Kicillof. 

La Casa Rosada, en Buenos Aires. (Agencia DIB)

“Es una opinión, no la compartimos”, lanzó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al salir al cruce de la exintendenta de Quilmes, quien en un duro comunicado contra Kicillof le cuestionó que no hizo “referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina” y le volvió a criticar el desdoblamiento electoral del año pasado.

En este sentido, Bianco estableció que el eje del discurso de la apertura de sesiones “estaba puesto en otro lugar”, centrado en “las consecuencias del modelo de (Javier) Milei” y la situación social bonaerense. De todos modos, ratificó el compromiso del espacio con la causa de la expresidenta: “A mí no me molesta ni mucho menos, pero nosotros compartimos esa causa, y lo hemos dicho públicamente”.

Sin embargo, el dirigente negó que la gestión vaya a priorizar la disputa con La Cámpora: “Ninguna polémica para mí. Polémica, si la quieren establecer otros, bienvenidos, allá ellos. Pero nosotros no vamos a entrar en ninguna discusión ni en ninguna polémica”.

“Tenemos que hacer algo, mostrar lo que está pasando en la Argentina, mostrar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y poner en valor lo que se hace desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dijo a Radio La Red.

Axel Kicillof, rumbo a 2027

Más allá que la oposición cargó contra Kicillof por su mensaje en tono de campaña, desde la administración provincial se buscó bajar el tono personal a la elección de 2027 y llamaron a construir “una fuerza política de oposición a Milei”. Al respecto, Bianco recordó que en el plenario del Movimiento Derecho al Futuro, realizado a fin de 2023, el propio mandatario afirmó: “Yo no estoy lanzando una campaña, yo no estoy lanzando una candidatura”.

Sin embargo, el ministro valoró el llamado a la unidad propuesto por Pichetto, quien afirmó que “los peronistas tenemos que perdonarnos”. En ese sentido, coincidió en la necesidad de ampliar el espectro de la oposición, sumando referentes del peronismo y de otras fuerzas, como el radicalismo popular.

“No solo alcanza con juntar unos pequeños sectores del peronismo. Hay que ir ampliando esta cuestión a todos los sectores y referentes que coinciden con nosotros en que este es un modelo para la sociedad argentina totalmente inviable o viable, pero dejando a la mayoría de la población excluida o en la pobreza”, dijo Bianco.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar a Pichetto y otros referentes, fue tajante: “Sí, sí. Todos aquellos que piensen que efectivamente este es un modelo inviable y que hay que fortalecer un modelo de trabajo y producción para la Argentina, bienvenido”.

