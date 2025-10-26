Javier Milei votó, saludó a la gente y no hizo declaraciones

El presidente Javier Milei emitió su voto pasadas las 11 de la mañana en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Almagro, en medio de un importante operativo de seguridad.

Con un semblante de tranquilidad, Milei depositó su voto a las 11.07 en la urna de la mesa 2211.

El mandatario arribó al establecimiento y fue recibido por una multitud de periodistas y curiosos que aguardaban su llegada.

Fuerte operativo de seguridad

La llegada del mandatario al centro de votación se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad con custodios y miembros de la Policía Federal y sin realizar declaraciones a la prensa.

Javier2

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la puerta del establecimiento saludó a sus seguidores que se acercaron al lugar y luego debió esperar más de cinco minutos para poder votar ya que tenía tres personas por delante.

También lo acompañaron, quien le maneja sus redes, el influencer Iñaki Gutiérrez, y el cineasta que registra todas sus actividades, Santiago Oría.

Tras emitir su voto, el líder libertario se retiró saludando a más personas y posando para las fotos con algunas de ellas, mientras que luego se retiró en la camioneta que lo trasladaba junto a su hermana.