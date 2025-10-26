domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 11:32

Javier Milei votó, saludó a la gente y no hizo declaraciones

Pasadas las 11, el presidente emitió su voto en la sede Medrano, de la Universidad Tecnológica Nacional en el barrio de Almagro.

Javier Milei votó en Almagro y evitó hacer declaraciones.

Javier Milei votó en Almagro y evitó hacer declaraciones.

Javier2
Más noticias
Axel Kicillof votó en La Plata y llamó al diálogo. video

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"
El presidente Javier Milei votó en Almagro y no hizo declaraciones.

Elecciones 2025: el voto político en fotos

Con un semblante de tranquilidad, Milei depositó su voto a las 11.07 en la urna de la mesa 2211.

El mandatario arribó al establecimiento y fue recibido por una multitud de periodistas y curiosos que aguardaban su llegada.

Embed - Votó el presidente Javier Milei

Fuerte operativo de seguridad

La llegada del mandatario al centro de votación se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad con custodios y miembros de la Policía Federal y sin realizar declaraciones a la prensa.

Javier2

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la puerta del establecimiento saludó a sus seguidores que se acercaron al lugar y luego debió esperar más de cinco minutos para poder votar ya que tenía tres personas por delante.

También lo acompañaron, quien le maneja sus redes, el influencer Iñaki Gutiérrez, y el cineasta que registra todas sus actividades, Santiago Oría.

Tras emitir su voto, el líder libertario se retiró saludando a más personas y posando para las fotos con algunas de ellas, mientras que luego se retiró en la camioneta que lo trasladaba junto a su hermana.

Temas
Ver más

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"

Elecciones 2025: el voto político en fotos

Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga cómo votar"

La Provincia y el país vota con Boleta Única Papel

Milei confirmó ante el jefe del JP Morgan que enviará un paquete de leyes al Congreso

Fuerte repudio de organismos de DD.HH. a un fallo de la Corte Suprema que benefició a un represor

La senadora de EE.UU. a la que Bessent tildó de "peronista" pidió al JP Morgan que no le presente a Argentina

Milei se reunión con el CEO de JP Morgan Jamie Dimon, en medio de las negociaciones por un crédito

Comenzó la veda electoral y la tensa espera hasta las elecciones del domingo

En el cierre de LLA, Milei pidió el voto para "defender el camino que tenemos recorrido"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ya se vota en la Provincia y en todo el país.

La Provincia y el país vota con Boleta Única Papel

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof votó en La Plata y llamó al diálogo. video

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"