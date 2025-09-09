Javier Milei intenta procesar la derrota: se bajó del viaje a España y ratificó que no habrá cambio de rumbo

El presidente Javier Milei canceló hoy el viaje a España que iba a realizar el viernes para asistir al evento “Viva Europa 2025” que reúne a buena parte de las fuerzas de extrema derecha del viejo continente, mientras i ntenta reordenar su equipo y reafirma que no habrá corrección del rumbo pese a la derrota el domingo.

La agenda de Milei preveía reuniones desde el viernes con alumnos de las universidades privadas, pero el centro del viaje estaba puesto en la participación en el evento “Viva Europa 2025”, que reúne una vez por año al grupo parlamentario “Patriotas”, que integran su amigo Santiago Abascal, líder de VOX, la francesa Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orban, entre otros.

Casa Rosada solo informó que el viaje se suspendió, sin especificar los motivos de la decisión, aunque en fuentes de gobierno admitieron a DIB que la prioridad ahora está puesta en la política local , en el cual Milei lanzó una mesa política para hacer frente a los efectos de la derrota electoral de LLA, que fue batida por casi 14 puntos el domingo.

Milei ya había estado dos veces este año en Madrid , como parte de una gira internacional que también lo llevó por Italia e Israel. El junio cerró el Madrid Economic Forum, un evento privado en el que pidió la “Muerte al Socialismo”; en el viaje siguiente recibió el premio Escuela de Salamanca otorgado por una función que integra Jesús Huerta de Soto, un economista libertario.

La mesa politica nacional se activa

Mientras, el presidente busca reordenar su equipo. Hoy realizó la primera reunión de la mesa política nacional que lanzó para hacer frente a la crisis política por la derrota, y que integran él mismo, su hermana Karina, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Guillermo Francos.

Tras el encuentro, que siguió a la sucesión de dos reuniones de gabinete ayer, La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que ratificó el rumbo del gobierno. “ La Libertad Avanza o la Argentina Retrocede ”, es el título del texto. "Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”, señala.

Desde el partido del oficialismo sostuvieron que se metieron en política "para cambiar de raíz este país". "Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen", añadieron en una nueva arremetida contra distintos actores sociales.

Por último, remataron el comunicado con lo que parece ser el nuevo eslogan de la campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre: "La libertad avanza o Argentina retrocede". La frase había sido presentada en sociedad el domingo por la noche por Patricia Bullrich en su cuenta de X.

Los nombres de la mesa política nacional

La flamante mesa política nacional cuenta con el propio Milei como cabeza, un giro nuevo para el Presidente que hasta el domingo se había mantenido al margen de las cuestiones electorales, las que había delegado en su hermana Karina. Existió en algún momento del gobierno libertario un cuerpo de trabajo similar, que se reunía de manera esporádica y a la que el mandatario no prestaba real atención.

Sorprendió en la nueva mesa la inclusión de Santiago Caputo, el asesor estrella sin cargo que había quedado excluido de la estrategia electoral durante la campaña bonaerense y la previa conformación de las listas de candidatos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es el otro nombre con cierta novedad que se incorpora dentro del universo electoral de LLA.

Pese a las críticas por el fracaso libertario en la Provincia, la secretaria General de la Presidencia, autora del armado electoral en Buenos Aires, fue ratificada por su hermano. También zafó de la motosierra de responsabilidades Martín Menem, a quien le habían achacado alguna culpa del magro resultado por su parentesco con Eduardo "Lule" Menem, el funcionario que se había convertido en mano derecha electoral de Karina.

En cambio, Milei prescindió de los servicios de Sebastián Pareja para la mesa política nacional, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y uno de los armadores junto a Karina de la estrategia y las listas que participaron el domingo pasado de las elecciones.

Pareja quedaría en escena, pero circunscripto a la mesa bonaerense, que -según Adorni y sin más detalles- "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial" del armado libertario. Se estima que de este cuerpo de trabajo participarán algunos de los aliados del PRO.