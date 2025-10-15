Javier Milei: "El préstamo no está atado a las elecciones, es una decisión geopolítica"

El presidente J avier Milei calificó su reunión con Donald Trump como “inédita e histórica” y afirmó que EE.UU . considera a la Argentina como un aliado estratégico.

“ Estados Unidos ha demostrado un cambio importante de estrategia geopolítica, está dispuesto a liderar la región y considera que Argentina es un aliado ”, dijo Milei en declaraciones al canal A24. Milei dijo que el préstamo de Estados Unidos fue a “cambio” de ser un “aliado incondiciona l”

El presidente aclaró esta tarde que el préstamo otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al país fue a cambio de ser un “aliado incondicional” de ese país.

“ Es una cuestión de ordenamiento geopolítico ”, resaltó Milei en diálogo con el canal A24.

Además afirmó hoy que el apoyo de su par estadounidense, Donald Trump, es “hasta el 2027” y aclaró que el pedido que hizo el líder republicano para que los argentinos voten a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas es un “plus adicional”.

Milei dijo en diálogo con el canal A24 que Trump “definió” a los opositores argentinos, entre los que incluyó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como “comunistas”.

Según su mirada, advirtió esta tarde que “la oposición impulsó proyectos con un claro destino destituyente ”, por lo que valoró el apoyo económico del Tesoro de Estados Unidos.

“Ellos son los que agreden, transgreden los límites del poder, porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos”, reprochó Milei.