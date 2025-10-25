sábado 25 de octubre de 2025
25 de octubre de 2025 - 16:05

Javier Milei confirmó ante el jefe del JP Morgan que enviará un paquete de leyes al Congreso

Dijo que avanzará con las reformas laboral y tributaria. Javier Milei también hablo de la moficiación de las leyes penales, para endurecer las penas.

Por Agencia DIB
Quirno, López Minujín, Dimon, Milei, Caputo y Aguirre.&nbsp;

El presidente Javier Milei adelantó que el Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas penales y económicas. Habrá baja de edad de imputabilidad, flexibilización laboral y eliminación de 20 impuestos considerados distorsivos.

Milei adelantó que, tras las elecciones legislativas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurales que integran dos ejes: “Tolerancia Cero” en materia penal y profundización de las reformas económica, laboral y tributaria.

Ante un auditorio de inversores reunido por J.P. Morgan, el mandatario explicó que la nueva arquitectura institucional requerirá “ un Congreso más reformista, capaz de sostener vetos y de aprobar los cambios que la sociedad demanda ”.

A su juicio, “ el país necesita un salto de calidad en la administración de justicia y en la relación entre capital y trabajo”.

El Plan "Tolerancia Cero"

El plan “Tolerancia Cero” contempla la baja de la edad de imputabilidad, la implementación efectiva del sistema acusatorio federal y la agilización de los procesos penales. “No hay crecimiento económico posible sin orden, seguridad y justicia ”, sostuvo Milei.

En paralelo, el Gobierno prepara un paquete económico orientado a la flexibilización laboral hacia adelante, que incluye la renegociación de convenios colectivos, la simplificación de registros y la eliminación de indemnizaciones múltiples derivadas de litigios.

La industria del juicio terminó; cada contrato será una expresión libre entre las partes ”, remarco el libertario.

La reforma tributaria, por su parte, prevé la eliminación de unos 20 impuestos considerados distorsivos, la revisión del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y un esquema de blanqueo voluntario con incentivos, por lo que el jefe de Estado consideró: “Reducir impuestos no es pérdida de recaudación, es recuperar inversión y empleo”.

Milei insistió en que “las reformas llegarán para quedarse” y que la clave será el equilibrio político que surja del nuevo Congreso. “El país que viene no será el del subsidio y la dádiva, sino el de la productividad, el mérito y la responsabilidad individual”, concluyó. (DIB)

