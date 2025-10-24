viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 20:55

Javier Milei se reunión con el CEO de JP Morgan Jamie Dimon, en medio de las negociaciones por un crédito

El Presidente y el ejecutivo se encontraron en un evento organizado por el JP Morgan en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Quirno, López Minujín, Dimon, Milei, Caputo y Aguirre. 

El presidente Javier Milei se reunió hoy con el CEO global del banco JP Morgan, Jamie Dimon, en medio de las negociaciones para el otorgamiento de un crédito de SDD 20.000 millones a la Argentina por parte de un grupo de bancos privados del que participaría esa entidad.

El encuentro de Milei con Dimon ocurrió durante un evento en el Museo de Arte Decorativo organizado por el JP Morgan, y participaron el ministro de Economía, Luis Caputo y el designado canciller, Pablo Quirno, dos exempleados del banco.

Tras el encuentro, la Casa Rosada difundió una foto, sin declaraciones.

En el contexto del encuentro figura la negociación por el nuevo endeudamiento para argentina, en cuyo otorgamiento la opinión de JP Morga, e banco más grande de EE.UU. puede resultar decisiva.

De la reunión participaron también los ejecutivos del banco Jamie Dimon, Facundo Gómez Minujín y Alfonso Aguirre. (DIB)

