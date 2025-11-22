sábado 22 de noviembre de 2025
Gabinete: la segunda de Bullrich a Seguridad y un militar al frente de Defensa, por primera vez desde el 83

Alejandra Monteoliva tiene un perfil "duro" muy similar al de Patricia Bullrich. Con el general Carlos Presti buscan "dar por finalizada la demonización de nuestros soldados".

Por Agencia DIB
Alejandra Monteoliva y Carlos Presti. 

Javier Milei oficializó hoy dos cambis de Gabinete, los primeros tras el triunfo electoral del 26 de octubre: Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich al frente de Seguridad, mientras el que teniente general Juan Carlos Presti lo hará en Defensa con Luis Petri, con lo que se convertirá en el primer uniformado en actividad en quedar al frente de un ministerio desde el retorno de la democracia, en 1983.

Monteoliva, hasta ahora la segunda de Bullrich en el organigrama, había sido ministra de Seguridad de Córdoba cuando se produjo la rebelión policial durante el mandato de Cristina Kirchner; tiene un perfil duro como su jefa, al punto de que es considerada una pieza clave de lo que en la cartera se conoce como “Dictrina Bullrich”, que según un comunicado oficial difundido por la Presidencia para anunciar los cambios, consiste en poner “como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la Argentina”.

Dar por finalizada la demonización

Presti, por su parte, es el primer uniformado que lleva a ministro de Defensa desde el 83, algo que también rescata el comunicado de anuncio de los cambios. El Ejecutivo resalta que espera que haya continuidad en la concepción de darle Defensa a un militar: “por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del ministerio que estará encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados ”, señalaron. Se trató de una alusión directa a las consecuencias institucionales que hasta ahora había tenido el hecho de que el terrorismo de Estado fue practicado por las FFAA en el gobierno, durante la última dictadura militar.

Milei,agradecido

“El presidente de la Nación, Javier Milei, agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente”, indica también la nota de prensa que acompañó el comunicado.

Para cerrar, desde la Casa Rosada dijeron: “La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”. (DIB)

