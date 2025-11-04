martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 09:57

Más cambios en el Gabinete: renunció Cecilia Loccisano, viceministra de Salud

La funcionaria anunció su dimisión en su cuenta oficial de X.

Por Agencia DIB
Cecilia Loccisano, viceministra de Salud hasta noviembre de 2025.

En medio de los cambios de Gabinete en el Gobierno de Javier Milei, presentó su renuncia Cecilia Loccisano, viceministra de Salud nacional.

Según escribió la funcionaria en su cuenta de X, "el día de hoy (por el lunes) presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación".

Loccisano reportaba a Lugones, que había desembarcado en el equipo de Milei de la mano del asesor Santiago Caputo.

"Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan", siguió Loccisano en su mensaje de despedida.

Para cerrar, le agradeció al mandatario nacional y al propio Lugones: "Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".

"Mi agradecimiento al Presidente de la Nación, Javier Milei @JMilei y al ministro de Salud, Mario Lugones @Mariolugones_ar por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo", concluyó.

