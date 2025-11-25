Gabinete: el general Carlos Presti pasará a disponibilidad y ya se habla de cambios en los altos mandos

El teniente general Carlos Presti pasará a situación de disponibilidad en el Ejército antes de asumir su cargo como ministro de Defensa, lo que implica que, a diferencia de lo que ocurriría en caso de retiro, podrá eventualmente retomar la carrera militar una vez concluido su paso por el Ejecutivo.

Presti fue designado por el presidente Javier Milei para reemplazar a Luis Petro -electo legislador por Mendoza- y la designación generó debate porque se trata del primer militar en asumir el cargo desde el final de la dictadura, en 1983.

“ Voy a cumplir lo que determina la ley, voy seguir con jerarquía militar pero en una situación distinta ”, dijo Presti hoy a periodistas acreditados en la Casa Rosada, al término de una ceremonia de entrega de sables y diplomas a 35 nuevos generales, almirante y brigadieres, el primer acto público que comparte con el presidente Javier Milei desde la designación.

La situación de disponibilidad está reglamentada en la ley 19.101 y se asemeja a una especie de licencia por la cual el beneficiado conserva el cargo mientras se desempeña como ministro, sin tener que renunciar a su carrera militar. Mientras dura la disponibilidad, está eximido de cumplir con sus tareas al frente de Ejército, pero debe permanecer todo el tiempo localizable y disponible.

De este modo, Presti podría eventualmente volver al servicio activo cuando termine su rol como ministro.

Acto en el Salón Blanco

En el Salón Blanco, el ministro designado se abstuvo de formular declaraciones y solo tuvo un breve contacto posterior con los medios, que estuvo precedido de una reunión reservada con el asesor Santiago Caputo.

Cuando terminó el acto, en el que no hubo discursos ni tampoco menciones al funcionario entrante, Milei cantó la Marcha de San Lorenzo afuera, en la galería, al ritmo de los granaderos. Petri la entonó también, a viva voz, parado a su lado y acompañados los dos por la secretaria general, Karina Milei.

Probables cambios

La llegad de Presti a Defensa, en la que tuvo un rol clave la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desató una fuerte expectativa respecto de cuáles será sus primeros pasos. Uno de los temas que deberá resolver en la renovación de mandos en las tres fuerzas. El otro se vincula con los salarios y la obra social de los militares, complicada por una fuerte deuda.

En el primer punto, el recambio podría ser más intenso en la Marina y menor en la Aeronáutica, según reveló el especialista Mariano De Vedia en el diario La Nación. Para comandar a la primera de esas fuerzas se menciona al actual subjefe del Estado Mayor Conunto vicealmirante Marcelo Aleandro Dalle Nogare; y para la Fuerza Aérea, al brigadier general Gustavo Jorge Valverde, actualmente en el cargo y que sería confirmado.

Quien seguramente no continuará es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Julián Isaac, quien lleva más de cinco años con la máxima jerarquía aeronáutica y fue el impulsor de la compra de los aviones de combate F-16 fabricados en Dinamarca, por encima de los MIG 35 de Rusia, los JF-17 de China y los HAL Tejas, producidos por la India.

En cuanto a la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la preocupación pasa por la deuda de más de 200.000 millones de pesos que mantiene. Con casi 600.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social más grande del país, solo superada en número de adherentes por el PAMI y el IOMA.

Polémica por la designación

La designación de Presti generó rechazo en organismos de Derechos Humanos y sectores políticos, ya que rompe el pacto no escrito de no designar militares al frente de Defensa, a raíz del rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en el del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

Además, los organismos cuestionan que Presti -que tenía 10 años de edad cuando comenzó la dictadura- no se haya manifestado públicamente sobre los crímenes de Lesa Humanidad por los que fue investigado su padre, Roque Presti, presuntamente cometido cuando fue comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Presti padre falleció antes de que la causa tuviese una resolución.

El último militar que había ejercido como como ministro de Defensa fue el contralmirante Norberto Manuel Couto, durante el período de Roberto Eduardo Viola al frente de la Junta de Comandantes de la Dictadura, en 198 1. Había pasado a retiro en enero de 1980. Más allá de ese antecedente, el caso más cercano del nombramiento de un oficial superior en actividad es el del aviador militar José María Klix, designado en Defensa por Jorge Rafael Videla en marzo de 1976, que había pasado a retiro dos meses antes. (DIB) AL