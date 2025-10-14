Fuerte derrumbe de bonos y acciones argentinas luego de que Trump condicionara el apoyo a Milei

Los mercados mostraron una evaluación favorable.

Un fuerte derrumbe de las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street se registró tras los dichos del presidente estadounidense Donald Trump, al advertir que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Las acciones argentinas registraron bajas de hasta 10%, luego de la frase de Trump durante la reunión con Milei en la Casa Blanca. Supervielle (-9,1%), Galicia (-6%) y Loma Negra (-6%) obtuvieron las mayores pérdidas. En cuanto a títulos públicos, el AL29 cayó -10,3% y el AL35 -7,4%. El resto de los bonos registraron pérdidas de hasta 8%.

Luego de dos ruedas consecutivas de fuertes caídas, hoy el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1356,38, unos $7,14 por encima del cierre anterior (+0,53%). El cambio de tendencia se da luego de haber tocado uno de los niveles nominales más bajos desde finales de septiembre, cuando el Gobierno anunció una ventana de retenciones cero que generó un aluvión de oferta en el mercado. Sin embargo, cerró antes de conocerse más novedades de la reunión Trump-Milei.

