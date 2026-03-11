Cañuelas elimina la tasa de desinfección para taxis y remises tras cuestionamientos de concejales libertarios

Entre varios anuncios relativos a beneficios fiscales, el municipio de Cañuelas resolvió eximir del pago de la tasa de desinfección que abonaban taxis, remises y combis . La decisión fue formalizada mediante un decreto del Ejecutivo local y se da en medio de cuestionamientos impulsados por concejales de La Libertad Avanza ( LLA ) no solo en este distrito, sino en muchos otros en la provincia de Buenos Aires.

La medida forma parte de un paquete de beneficios fiscales que el Gobierno de la intendenta Marisa Fassi decidió prorrogar ante el complejo escenario económico marcado por la caída del consumo, la retracción de las ventas y el aumento de los costos operativos . En ese marco, el Decreto 82/26 establece la continuidad del Programa de Regularización Tributaria y Promoción de Actividades Comerciales , que incluye incentivos para distintos sectores productivos.

Entre ellos se dispuso la eximición del 100% de la tasa de habilitación municipal para comercios, industrias y servicios que tramiten su habilitación durante 2026, así como la exención total de los derechos por publicidad y propaganda correspondientes a ese mismo ejercicio .

Dentro de ese paquete también se incluyó la eliminación del cobro por los servicios de desinfección para los vehículos destinados al servicio de taxis, remises y combis , una medida que busca aliviar los costos del sector y fomentar la formalización de la actividad en el distrito.

Desde LLA señalaron que ese tributo venía siendo cuestionado por dirigentes y concejales libertarios locales, quienes lo consideraban una carga sin contraprestación efectiva.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, vinculó la decisión con la agenda que impulsa el espacio a nivel provincial. “La rápida reacción del kirchnerismo cañuelense suspendiendo esa tasa sin sentido demuestra que ese tributo era una locura y que cuando los bonaerenses se enteran que los están robando comienzan a presionar a sus gobernantes para exigir libertad”, sostuvo.

De todos modos, concejales libertarios señalaron que la decisión adoptada en Cañuelas implica por ahora una exención del tributo y no su eliminación definitiva. En ese sentido, sostuvieron que se trata de un alivio temporal dentro de un esquema que, según plantean, mantiene una elevada carga tributaria sobre quienes trabajan y producen en el distrito.

Estrategia más amplia

El caso de Cañuelas se produce en el marco de una estrategia política más amplia impulsada por el espacio libertario en la provincia. Dirigentes de LLA presentaron en simultáneo proyectos en más de 100 concejos deliberantes bonaerenses con el objetivo de reducir o eliminar tasas municipales que -según sostienen- afectan a comerciantes, transportistas y sectores productivos.

La iniciativa forma parte de una agenda de reducción de la presión fiscal local impulsada por ese espacio político, que cuestiona el nivel de tasas municipales en la provincia de Buenos Aires y plantea que muchas de ellas carecen de una contraprestación clara en servicios.

