Milei se alinea más con Trump: Argentina declara "organización terrorista" al Cartel de los Soles

El Gobierno de Javier Mile i lanzó esta tarde un comunicado donde informe que el Cártel de los Soles se incorpora en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que implica un paso más del alineamiento irrestricto de Argentina con la administración norteamericana de Donald Trump en materia de política internacional.

La decisión, dice el comunicado, fue tomada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia. El RePET es dependiente de este último órgano.

La medida " se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región ", explica el texto.

Según el comunicado, gracias a esta medida, la Argentina "fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado", "refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales" y "reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables".

Qué dijo Patricia Bullrich sobre el cartel de los soles

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, utilizó sus redes sociales para festejar la decisión. "Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas", aseguró.

"Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividadescriminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea", concluyó.

De ese modo, Bullrich blanqueó que la medida responde a la estrategia argentina de alinearse en forma incondicional con Estados Unidos en materia de política internacional, a partir de la sintonía ideológica del presidente Javier Milei con su par norteamericano Donald Trump. El departamento de Estado y el Comando Sur enfocan al narcotráfico como una cuestión de seguridad nacional norteamericana, lo que podría significar un primera paso para justificar operaciones militares fuera de sus fronteras.

Qué es el Cartel de los Soles

El Cartel de los Soles es una organización venezolana dedicada principalmente al narcotráfico, según la definición que difundió hoy la Casa Rosada. Está compuesta por generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuales llevan como insignia soles dorados en sus charreteras - de ahí el nombre ,

"Se financian sus administraciones en países como Venezuela, pero se los acusa de trabajar de forma conjunta con organizaciones terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)", se precisó en un informe del gobierno.