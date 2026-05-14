Levantaron el secreto fiscal del diputado Adorni y el contratista complicó más a su hermano Manuel

El juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto fiscal del diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, en la causa por la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que su hermano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quedó más complicado en su propio frente judicial, luego de que el contratista Matías Tabar admitiera que tanto él como el funcionario evadieron impuestos.

La decisión de Casanello se dio tras un pedido de unas veinte medidas de pruebas del discal Guillermo Marijuan, que imputó al diputado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien recogió una investigación periodística en la que aparecen presuntas inconsistencias patrimoniales del diputado Adorni, quien habría duplicado su patrimonio declarado en un año – pasó de $43,7 millones a $80,5 millones entre 2024 y 2025- y también habría adelantado en pago de un crédito de 60 millones de pesos con el Banco Provincia, que canceló en doce meses.

A la vez, la causa que investiga Marijuan tiene un foco en el paso de Adorni por el Ministerio de Defensa , antes de ser diputado. Fue titular de la Unidad de Auditoría Interna y luego como responsable del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Pagano afirma en su denuncia que allí hubo vaciamiento.

“ La investigación tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni , que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación”, dice el dictamen del fiscal.

“Hasta su designación, Francisco Adorni no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”, dice Marijuán en el dictamen.

Taba: "¿Solo Manuel y yo evadimos?"

En tanto, Tabar, el contratista que hizo las remodelaciones en la casa de Indio Cuá, complicó más a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, al admitir en una entrevista periodística que tanto él como el funcionario evadieron impuestos.

Ante la pregunta de si hubo contrato de por medio y si los pagos se hacían en efectivo, Tabar dijo que "fue un trato normal como cualquier cliente" y aseguró que "es muy normal que en la construcción" se hagan las cosas "en negro". Y ese ese contexto, marcó que "más allá del deber que uno tiene como ciudadano...porque acá parece que los únicos que hemos evadido somos Manuel y yo. Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar".

Tabar relató cómo conoció al funcionario nacional, expresó su afecto por él y afirmó que los trabajos que se hicieron fueron "totalmente normales".

"Con el diario del lunes parece que fue una masacre la obra, pero no fue así. Fue una situación totalmente normal", señaló el contratrista luego de que se conocieran sus declaraciones ante la Justicia, donde confirmó que el total de la obra de Adorni en el barrio privado salió 245 mil dólares.

Aclaró además que 245 mil dólares "es el monto final" de la remodelación. "Yo no le cobré esa plata", indicó. Y detalló que el presupuesto inicial de la obra eran "85 mil dólares más 9 mil de la pileta", pero "después se fueron sumando cosas que empezaron a pedir".