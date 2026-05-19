martes 19 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 19:16

Monte Hermoso después del temporal: jornada de limpieza y puesta en valor de la playa y la costanera

La zona fue fuertemente castigada por el temporal de hace diez días. El municipio convocó para este lunes 25 de mayo, feriado.

Por Agencia DIB
La localidad de Monte Hermoso, fuertemente casitgada por un temporal.

La localidad de Monte Hermoso, fuertemente casitgada por un temporal.

“Una comunidad unida siempre sale adelante”, dice la Municipalidad de Monte Hermoso, que convocó para este lunes 25 de mayo (feriado) para colaborar en la limpieza y puesta en valor de la playa y la costanera, fuertemente castigada por el temporal de hace diez días.

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“La fuerza de la última sudestada nos desafió, pero el amor por nuestra ciudad y las ganas de verla brillar otra vez son muchísimo más grandes”, dice el comunicado del municipio. “Este lunes aprovechamos el día patrio para hacer patria de la mejor manera: cuidando nuestro lugar. Te esperamos en la 1º Jornada Ecológica y Solidaria para colaborar en la limpieza y puesta en valor de nuestra playa y costanera. ¡Cada mano cuenta!”. El punto de encuentro será Traful Bis y Costanera, a las 9.

Tal como informó Agencia DIB días atrás, la Municipalidad elaboró un balance preliminar de los daños ocasionados por el temporal. “Necesitamos ayuda de todos”, afirmó el intendente Hernán Arranz en diálogo con el programa Panorama, de LU2, al describir el impacto de la crecida del mar sobre la rambla costera, las pasarelas, columnas de alumbrado y estructuras privadas vinculadas con la actividad turística. “Hay que reconstruir absolutamente todo”, resumió.

En ese sentido, indicó que la prioridad inmediata será recuperar la masa de arena que históricamente protegía la costa y luego avanzar con la reparación de la infraestructura pública, con el objetivo de llegar en condiciones a la próxima temporada de verano.

Monte Hermoso después del temporal

Según el informe oficial, entre los daños más severos se encuentra la destrucción casi total de unos 1.500 metros del frente costero de madera, además de aproximadamente 600 metros del camino costanero de material paralelo a la rambla. En el sector céntrico, el frente costero sufrió la destrucción total de unos 100 metros de su estructura de madera y daños parciales en el mirador de cemento. Asimismo, nueve puestos de guardavidas fueron destruidos por completo y otros tres presentan riesgo de derrumbe. A esto se suma la destrucción casi total de dos paradores de gran estructura, la desaparición de dos chiringuitos y daños parciales en otros 17 espacios.

Por otra parte, se vieron afectados los frentes costeros de Villa Caballero y Villa Faro Recalada, zonas que ya habían sufrido daños significativos en junio del año pasado. También se registró la caída de carteles comerciales, árboles sobre el camino sinuoso de ingreso -sin afectar la circulación- y más de 20 luminarias.

Monte Hermoso: Emergencia Urbana

El intendente confirmó la declaración de la Emergencia Urbana en el distrito por el término de 180 días y anunció la implementación de un Régimen Excepcional de Alivio y Solidaridad Fiscal destinado a comerciantes y otros actores de la economía local afectados por el fenómeno.

Citado por el diario La Nueva, Arranz calificó el evento climático como inédito para la ciudad. “Ha sido una ciclogénesis que no habíamos visto nunca en la historia. Yo tengo 49 años acá y nunca vimos algo así”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB

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