La Ciudad acordó con Nación la cancelación de una deuda de coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció este lunes un acuerdo con la administración libertaria para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año . Se trata del pago en bonos de cerca de $800.000 millones , en concepto del pago semanal de la coparticipación federal correspondiente a las arcas porteñas.

"No incluye el pago de la deuda generada durante el gobierno de Alberto Fernández", aclaró Jorge Macri en la red social X, donde destacó que se llegó a un acuerdo tras meses de trabajo conjunto y diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“El gobierno nacional le transferirá a la ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses. Este nuevo acuerdo alcanzado mediante el diálogo constructivo entre las partes no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández. El pago y normalización de esta deuda había sido contemplado por el GCBA en el Presupuesto 2026 de la Ciudad”, se informó en un comunicado oficial de la gestión porteña.

Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año. Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación,… pic.twitter.com/ml90wTwFIh

Cabe recordar que en septiembre de 2024 y con la intervención de la Justicia, se había llegado a un acuerdo entre el Gobierno nacional y el Gobierno porteño (GCBA) a través del cual la administración central le transferiría a la Ciudad los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55, monto reconocido por la Corte Suprema en su fallo cautelar de fines del 2022.

El acuerdo se fue cumpliendo durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, desde la gestión de Jorge Macri denunciaron que a partir del mes de julio esos pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló la deuda que ahora se acordó cancelar.

Tras varias negociaciones a nivel político y técnico, llegaron a un acuerdo a través del cual el Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

Fuente: Agencia DIB