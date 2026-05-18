Pichetto y Monzó con otro gesto de acercamiento al kicillofismo

Miguel Pichetto, JOrge Ferraresi y Emilio Monzó.

El diputado Miguel Pichetto y el expresidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, dieron este lunes otro paso de acercamiento al sector del peronismo que lidera el gobernador Axel Kicillof. Y con el objetivo de construir un “frente electoral amplio para ganar en 2027” se reunieron con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

No es la primera reunión que tienen estos dirigentes, alejados del kirchnerismo en su momento, con referentes del Movimiento Derecho al Futuro que responde a Kicillof. A principios de mayo el que los recibió en La Plata fue el intendente Julio Alak, en una cumbre que también contó con la presencia de Diego Bossio. Y a mediados de marzo, como informó Agencia DIB, conversaron sobre la construcción de un acuerdo de unidad electoral para el año pasado con legisladores distanciados de La Libertad Avanza.

“El desafío es seguir construyendo un frente electoral amplio, con programa y vocación de mayoría, para ganar en 2027”, dijo Pichetto tras la reunión con Ferraresi, al que calificó de ser un dirigente “con experiencia y capacidad de gestión en una ciudad clave del conurbano”.

Ferraresi, en tanto, resaltó el diálogo con este sector y sumó a Nicolás Massot, diputado nacional por Encuentro Federal pero que supo ser líder del bloque del PRO. “Dialogamos sobre este momento de la Argentina, los desafíos que tenemos por delante y la necesidad de lograr consensos por el bien de nuestra Patria. Hay que retomar el camino del desarrollo. El pueblo tiene que volver a ser feliz”, escribió el intendente en la red social X.

Pichetto y Monzó son dos dirigentes de ADN peronista pero tuvieron su paso por el macrismo y en un primer momento mantuvieron diálogo con los libertarios. Sin embargo, a medida que Javier Milei comenzó a profundizar su programa de gobierno se distanciaron y buscan formar un espacio para derrotar al oficialismo en las elecciones del año que viene. En ese contexto, ambos dirigentes tienen en agenda un encuentro con el alcalde de Mercedes, Ignacio “Juani” Ustarroz, un camporista ligado políticamente a Eduardo “Wado” de Pedro, de quien además es medio hermano. Cabe recordar que en febrero Pichetto había visitado a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Fuente: Agencia DIB

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