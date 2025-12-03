Finalmente, aprobaron la ley de endeudamiento que reclamaba Kicillof

Finalmente, Axel Kicillof consigió que la Legislatura aprobará la ley para autorizarlo a tomar deuda por 3.685 millones de dólares, que recibió el respaldo de más de los dos tercios requidos en la cámara de Diputados en la madrigada y tras una jornada de durísimas negociaciones y se disponía a ser paorbada en el Senado.

Intentarán el miércoles salvar el proyecto de endeudamiento que exige Kicillof, en un clima de fuertes desconfianzas

Luego de que el viernes fracasara por falta de quórum el intento para tratar el proyecto, el oficialismo llamó a una sesión extraordinaria para hoy a las 15. Pero ante la falta de entendimiento para llevar el tema el recinto, se aprobó una prórroga que duró hasta las 23:30: ocho horas de pulseada no bastaron para destrabar la votación, que requiere una mayoría de dos tercios, pese a que a esa hora se realizó una reunión de labor parlamentaria. En busca de más aire para un entendimiento en el que el oficialismo seguía confiando, se votó un nuevo cuarto intermedio, hasta las 1:30. El senado hizo lo propio: esa cámara espera que el proyecto tenga el OK de la cámara Baja para hacerlo ley en una sesión inmediatamente posterior. Finalmente, el OK de diputados llegó a las 1:45.

Pero después del último cuarto intermedio y antes de la votación se produjo un episodio completamente inusual. Lo protagonizó el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, que se presentó sorpresivamente en el recinto y exigió que lo deje reasumir la banca que ganó en 2021, pero a la que pidió licencia para tura sumir al frente de la comuna del norte bonaerense, donde sucedió a su hermano Manuel, quien a su vez había sucedo a su padre Ismael, dos veces alcalde. El presidente de la Cámara, Alexis Guerrera, no lo dejó reasumir porque no presentó una licencia en el municipio y “no se pueden ocupar dos cargos electivos a la vez”, según le reprochó en medio de un fuerte cruce. Aunque protestó a viva voz parado en el costado de su banca, finalmente tuvo que retirarse. El alcalde dijo que viajó a La Plata porque quería votar contra un acuerdo que calificó de “escandaloso” entre “Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, entre los que estaban diputados de PRO , fuerza que abandonó hace unos meses, que evaluaban respaldar el proyecto, al menos en general y en lo tocante al fondo para municipios. Tras el incidente, la Presidencia del cuerpo denunció en un comunicado oficial que “un diputado intentó asumir por la fuerza”.

Pero más allá de ese episodio, el centro del debate pasóa última hora por la porción del endeudamiento que estará destinada a los municipios. Como informó DIB, el acuerdo finalmente marcaba el proyecto destina un 8% del total de 3.685 millones de dólares de deuda a financiar a los municipios, a través de un fondo de libre disponibilidad. De ese total, Kicillof garantizó que 250.000 millones se entregarán en cinco cuotas que se pagarán en el primer semestre del año que viene, independientemente del ritmo con el que contraiga la deuda la Provincia.

Pero según pudo saber DIB de fuertes ligadas a la presidencia de Diputados, el radicalismo puso una objeción respecto del modo en que estaba redactado el articulado referido a ese punto, que según ese sector no reflejaba el acuerdo verbal que se había alcanzado. Finalmente, hubo entendimiento cuando se austó la redacción.

También hubo acuerdo también por el directorio del Banco Provincia: fue ampliado para contener a todos los sectores, aunque con cargos sin derecho a votar las resoluciones resoluciones a través de las que se gobierna la entidad, pero sí a que sus titulares perciban el sueldo correspondiente. Circulaban varios nombres para asumir allí, aunque aún sin confirmar.

Solo trascendió que Kicillof autorizó los pliegos de tres nuevos integrantes en el directorio del Bapro: el macrista Matías Ranzini (hasta ahora presidente del bloque PRO), el monzoísta Marcelo Daletto (senador integrante de la bancada UCR-Cambio Federal) y Fernando Rozas, hermano de Martín, el jefe del bloque de “libertarios dialoguistas”.

Otros dos reemplazos en ese cuerpo directivo de la entidad que vencen sus mandatos, quedarían para un ex alcalde del massismo, Javier Osuna (General Las Heras) y para Javier Bordoni (intendente de Tornquist, del oficialista Movimiento Derecho al Futuro, sostén del gobernador).

También se abrieron vacantes en puestos administrativos jerárquicos dentro del banco estatal para que los ocupen radicales del sector de Martín Lousteau y completarían los cupos con nombres que emergerían de los socios del frente Fuerza Patria.

Kicillof resistió la ampliación del directorio del Banco, pero acabó cediendo y resultó una de las claves de acuerdo. Para hacer los cambios en el directorio del Banco hubo que modificar su Carta Orgánica -un decreto-ley emitido durante la última dictadura, en 1979-, lo que obligó a votar una ley por separado del endeudamiento-

Fuentes de UxP dijeron a esta agencia que había acuerdo y que solo faltaba terminar de redactar los pliegos de quienes finalmente se incorporarán a la dirección del Banco. Sin embargo, la sesión no se había reanudado cerca de la 1:25.

