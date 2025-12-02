Negocian hasta último minuto el endeudamiento que pide Axel Kicillof: el juego de la UCR y el PRO, clave

Luego del intento fallido de la semana pasada, el oficialismo buscará este miércoles sancionar el proyecto de ley que habilita a Axel Kicillof a tomar deuda por 3685 millones de dólares en una doble jornada legislativa en Diputados y Senadores, a la que se llega en medio de tensas negociaciones y -aunque en el peronismo son moderadamente optimistas-, sin un acuerdo cerrado con sectores de la oposición que permitan tener certezas sobre el resultado final.

Las negociaciones, que se prolongaron durante toda la jornada, terminaron con el foco puesto en los pasos que darán dos bloques el particular el PRO y los sectores radicales de Somos Buenos Aires y UCR + Cambio Federal: allí estaría la clave para que la oposición reúna o no los 30 votos que le permitirían bloquear los dos tercios que necesitan el peronismo y sus aliados para que el proyecto sea ley en las dos cámaras, justo antes de que se produzca el recambio parlamentario.

Del otro lado, además de los legisladores de Unión por la Patria -kicillofistas, massistas y camporistas-, un sector de la UCR de vínculo estrecho con el foro de intendentes de ese espacio, estaba cerca del respaldo, al igual que el Nuevos Aires, que ya apoyó el viernes pasado. También había confianza en sumar a Unión y Libertad, que ingresaron como libertarios pero tienen vpinculos con elmassismo.

Según supo DIB, el optimismo del oficialismo se centra en un avance en los dos temas capitales que podrían destrabar el acuerdo: el fondo para los municipios, un tema en el que habría consenso en el esquema de 350 mil millones de pesos para repartir, con una garantía de 250 mil millones a liquidar en cinco cuotas en el primer semestre de 2026. Rodeada de hermestismo, la ampliación del directorio del Banco Provincia se incluiría como un artículo de la ley y agregaría seis sillas de director, sin derecho a voto.

El esquema político para sostener ese acuerdo “está cerca de cerrarse pero muy ajustado”, dijo a DIB un negociador del peronismo. La clave puede estar en el voto del bloque radical de Somos Buenos Aires -donde dos legisladoras cercanas a Facundo Manes, Nazarena Masías y Viviana Diroli, evaluaban protagonizar una ruptura para votar en contra. El otro sector de la UCR tampoco ingresaba en principio en el acuerdo, según dijo a DIB el presidente de su bloque, UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. Hay que sumar la negativa de los dos diputados de la izquierda.

En contraposición, una parte de PRO se dispoinía a apoyar la iniciativa y ayudar a alcanzar el consenso: diputados ligados a Cristian Ritondo, a Néstor Grindetti y al ministo del Interior, Diego Santillii, se sumarían. La posibilidad ya abrió una grieta importante con LLA: el presidente del partido, Sebastián Pareja, dijo a para ellos es “un baldazo de agua fría”. En privado, contaron a DIB fuentes del espacio fue más duro: “ si votan, que se olviden de poner jueces o pedir una silla ”, habría estallado.

Desde el santillismo hicieron una precisión importante: solo acompañarán el proyecto en general y el fondo para intendentes, pero “no vamos a respaldar una ampliación de la deuda”. Habrá mañana un pronunciamiento partidario al respecto.

Renovación de un pacto

Durante la sesión preparatoria de hoy en Diputados, se produjo la renovación del pacto entre el kirchnerismo y el massismo para repartirse la conducción del cuerp o en un esquema de alternancia. Juró el cristinista Alejandro Dichiara como Presidente y Alexis Guerera, que hoy ocupa esa silla, irá de vicepresidente primero en 2026. En 2024 había funcionado a la inversa y ya se adelantó que en 2027 volverán a enrocar los cargos: Guerrera será presidente y Dichiara vice.

Dichiara fue elegido con 84 votos y en el primer agradecimiento tras su jura agradeció “Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y al campañero Sergio Massa”, en ese orden, en medio de aplausos de los concurrentes. Ex intendente de Monte Hermoso, Dichiara no esquivó en tema más candente de la coyuntura política bonaerense: “ayer el gobernador nos pidió que votemos la ley de financiamiento”, dijo. Y aseguró que el bloque de UxP va a “tratar de buscar todos los consensos para que esa ley. “ Quédese tranquilo señor gobernador que acá hay muchísimas ganas de acompañar”.

Dichiara y Guerrera son dos representantes del esquema de poder que conduce la Cámara pero también el bloque de diputados de UxP, alineados con Cristina y Máximo Kirchner y Sergio Massa. La continuidad del pacto volvió a relegar al kicillofismo de los puestos de conducción de la Cámara, pese a que la victoria electoral del 7 de septiembre había alentado la posibilidad de impulsar a un nombre propio para la presidencia del cuerpo, lugar para el que pujó Mariano Cascallares, que ocupará finalmente una vicepresidencia. En el resto de las vicepresidencias asumieron Agustín Forchieri, de PRO y Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza, aunque aún faltan designar otros dos vices.

